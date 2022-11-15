Оно принесет в игру современные технологии и предназначено для всех игровых платформ

Недавно разработчик CD Projekt Red раскрыл свои планы на ближайшие несколько лет, которые включали довольно много игр по франшизе The Witcher, в том числе недавно подтвержденный ремейк оригинальной игры 2009 года. Что касается ближайших событий, то ровно через месяц состоится выход ремейка The Witcher 3 с обновленной графикой. Сообщение об этом разместило официальное лицо CD Projekt Red, поведав о возможности сыграть в новинку уже 14 декабря.

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Те, у кого есть копия The Witcher 3 на ПК, Xbox и PlayStation, получат бесплатное обновление. Помимо прочего, оно добавляет новые функции, такие как трассировка лучей и более быстрая загрузка для консолей PS5 и Xbox Series S/X. В обновлении также есть контент, вдохновленный популярной серией игр Netflix. Также включены два DLC, основанные на сюжете игры, что дает возможность по новой взглянуть на игру и перепройти её заново. Для пользователей PS4, Xbox One и Nintendo Switch также получат обновление, но немного позже.

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Дополнительные подробности о ремейке The Witcher 3 будут раскрыты в прямом эфире на официальном канале компании в Twitch на следующей неделе. Версия для персональных компьютеров получит автоматическое обновление 13 декабря. Что касается владельцев консолей, то им придется загрузить обновление из соответствующих магазинов вручную. Несмотря на то, что The Witcher 3 была запущена в 2015 году, игра по-прежнему выглядит потрясающе и продолжает серьезно нагружать даже аппаратное обеспечение текущего поколения.