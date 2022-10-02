В сеть попали спецификации семи моделей плат компании среднего уровня

Тайваньская компания ASRock готовит к выходу как минимум семь моделей материнских плат с чипсетом B650, включая три варианта Extreme.

реклама

В сети уже появлялись фотографиями трех материнских плат на наборе логики B650 от ASRock, но сегодня стал доступен полный список планируемых моделей. Теперь можно подтвердить, что плата ASRock B650 Taichi имеет форм-фактор E-ATX и оснащается 24 + 2 + 1 фазами VRM для процессора, чипсета и памяти соответственно. Для сравнения, у B550 Taichi с сокетом AM4 было всего 16 фаз (14+2), и это была плата ATX.

Пять из этих плат имеют 8-слойную конструкцию печатной платы, а модель B650M Riptide имеет 6-слойную конструкцию, B650E PG-ITX/ax - 10-слойную. Только чипсеты B650E поддерживает интерфейс PCIe Gen5 x16, но все они поддерживают подключение накопителей через слот Gen5 x4 M.2. Конечно семь плат это не так много, как хотелось бы, но зато они представлены широким набором форм-факторов, из которых любой пользователь подберет необходимую для себя модель.

ASRock подтвердит спецификации серии плат B650 на следующей неделе на мероприятии AMD Meet the Expert, где следует ожидать официальную демонстрацию системных плат среднего уровня для платформы AM5.

рекомендации 3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 60 тр ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр 3050 ASUS уже 30 тр <b>MSI 3070 уже дешевле 50 тр</b> Ryzen Threadripper PRO 3995WX - 528 380р Пиши на наш сайт и зарабатывай 3060 дешевле 40тр в Ситилинке Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке



