Об этом свидетельствует утечка рендеров Galaxy S23 Ultra

За последние сутки OnLeaks выпустил множество утечек, связанных с Galaxy S23. Рендеры Galaxy S23 и Galaxy S23+ продемонстрировали очень похожий на Galaxy S22 дизайн грядущих флагманов Samsung.

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Неудивительно, что Galaxy S23 Ultra будет следовать философии дизайна своих младших братьев. На первый взгляд, он чуть больше, чем Galaxy S22 Ultra. Нужно внимательно присмотреться, чтобы найти различия между двумя телефонами. В более ранних сообщениях говорилось, что Galaxy S23 Ultra будет немного меньше, чем Galaxy S22. Просочившиеся рендеры подтверждают это утверждение.

Другое ощутимое изменение, внесенное в Galaxy S23 Ultra — это утопленные в корпус модули камеры, по крайней мере, два из них. Тем не менее оставшиеся три могут помешать телефону устойчиво лежать на плоской поверхности. Ice Universe обнаружил, что у телефона будет самый маленький подбородок среди устройств Samsung и что все четыре рамки имеют одинаковую ширину.

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Все остальное в дизайне Galaxy S23 Ultra вполне обыденно, включая порт USB-C, решетку динамика и отсек для S-Pen внизу. Пока мало что известно о характеристиках, за исключением датчика основной камеры разрешением 200 МП, нового ультразвукового датчика отпечатков пальцев Qualcomm и процессора Snapdragon 8 Gen 2. Было бы неплохо увеличить емкость аккумуляторной батареи, но это вряд ли произойдет после недавних событий.