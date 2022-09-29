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Galaxy S23 Ultra получит минимальные изменения дизайна по сравнению с предшественником
Об этом свидетельствует утечка рендеров Galaxy S23 Ultra
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 За последние сутки OnLeaks выпустил множество утечек, связанных с Galaxy S23. Рендеры Galaxy S23 и Galaxy S23+ продемонстрировали очень похожий на Galaxy S22 дизайн грядущих флагманов Samsung.

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 Неудивительно, что Galaxy S23 Ultra будет следовать философии дизайна своих младших братьев. На первый взгляд, он чуть больше, чем Galaxy S22 Ultra. Нужно внимательно присмотреться, чтобы найти различия между двумя телефонами. В более ранних сообщениях говорилось, что Galaxy S23 Ultra будет немного меньше, чем Galaxy S22. Просочившиеся рендеры подтверждают это утверждение.

 Другое ощутимое изменение, внесенное в Galaxy S23 Ultra — это утопленные в корпус модули камеры, по крайней мере, два из них. Тем не менее оставшиеся три могут помешать телефону устойчиво лежать на плоской поверхности. Ice Universe обнаружил, что у телефона будет самый маленький подбородок среди устройств Samsung и что все четыре рамки имеют одинаковую ширину.

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 Все остальное в дизайне Galaxy S23 Ultra вполне обыденно, включая порт USB-C, решетку динамика и отсек для S-Pen внизу. Пока мало что известно о характеристиках, за исключением датчика основной камеры разрешением 200 МП, нового ультразвукового датчика отпечатков пальцев Qualcomm и процессора Snapdragon 8 Gen 2. Было бы неплохо увеличить емкость аккумуляторной батареи, но это вряд ли произойдет после недавних событий.

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#смартфоны #samsung #galaxy s22 ultra #galaxy s23 ultra
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Ядрило
01:29
брат твой клиент _Вежливый CAESAR все внимание ни неё, удачи ИИ
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
_Вежливый CAESAR
01:29
вот чмобикам вместо подготовки и показывай дaлбаеб. прокачивай их морально волевые. а то некоторые там чуть не плачут. так и говорят никакой подготовки не будет. ни стрельб ниxyя. а ВСУ уже первые пар...
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Василий Сорокин
01:28
при чем тут продолжительность спец операции или дополнительная мобилизация, когда я писал про то что ты дурень даже не понял причины почему была начата спец операция.
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Ядрило
01:25
снежинка не выепывайся, и ложатся снежинки на жопу твою когда я тебя епу далбаеба _Вежливый CAESA моя сучка не обращайте внимания пацаны, ей нравится, на фотке она снизу
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
Vlad
01:25
молодец, учись зарабатывать, а то я заибался уже считать себя ходячим парадоксом, без высшего образования недвиги на 40 млн, две работы, две телки
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
_Вежливый CAESAR
01:24
причина в дaлбaебизме 100 лямов двуногих баранов. и какая это сво если мобилизация объявлена. ну и почему кадровая армия не справилась с задачами сво. наверное потому что дaлбаебы. но большинство уже ...
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
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01:24
ты не правильных военных показал, вот как выглядят военные укропов и заметь это официально от правительства хохляндии для армии. https://www.youtube.com/watch?v=IW1cFipOtY4 https://www.youtube.com/wat...
Как проходит мобилизация в РФ – молодёжь убегает в Казахстан, а военкомы отлавливают уклонистов
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