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Стали доступны результаты сравнения работы GeForce RTX 4090 с DLSS 3.0 в сравнении с DLSS 2.0
Прирост производительности ожидается в пределах от 2 до 5 раз
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 Компания Digital Foundry получила эксклюзивный доступ к GeForce RTX 4090 Founders Edition - новому флагманскому графическому процессору NVIDIA на базе архитектуры Ада Лавлейс.

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 Как известно RTX 4090 не выйдет до середины октября, когда также должны быть опубликованы первые обзоры производительности новинки. Материал, которым сегодня поделилась Digital Foundry, более или менее похож на то, что NVIDIA уже продемонстрировала, за исключением немного большего количества деталей. Те, кто ожидает анализа DLSS3, будут разочарованы, но те, кто хочет увидеть, насколько быстрее могут быть некоторые игры с поддержкой DLSS3, определенно найдут для себя кое-что новое.

 Digital Foundry предоставил производительность в Cyberpunk 2077, Spider-Man Remastered и Portal RTX. Все три игры получат поддержку DLSS 3. Стоит отметить, что даже когда будут выпущено обновление DLSS3, технология не будет поддерживаться на графических процессорах GeForce RTX 30 или 20, по крайней мере на начальном этапе.

 Digital Foundry не разрешалось показывать частоту кадров. Однако было разрешено показывать разницу в производительности в процентах. Статья и 30-минутное видео представляют собой демонстрацию DLSS3 в действии с некоторым сравнением с DLSS2. В зависимости от игры, ограничений ЦП, можно ожидать от 2 до 5 раз более высокой производительности с DLSS3.

 NVIDIA DLSS3 генерирует полные кадры на основе игровых данных, таких как векторы движения и анализ оптического потока, отмечает DigitalFoundry, но буферизация кадров вводит дополнительную задержку. Эту проблему можно решить с помощью собственной технологии NVIDIA под названием Reflex, которая теперь является частью DLSS3. Беглый взгляд показывает, что задержка действительно выше, чем у DLSS, но все же ниже, чем у кадров, отображаемых в собственном разрешении.

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 Есть надежда, что за этим анализом производительности позже последует более глубокое погружение в детали технологии DLSS3, как только будет снято эмбарго.

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