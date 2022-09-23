Правда, этого удалось достичь только на одном ядре с системой охлаждения LN2

Процессоры Ryzen 7000 (Raphael) скоро должны поступить в продажу, и AMD не теряла времени даром, демонстрируя возможности разгона Ryzen 9 7950X. Известный инсайдер Tum_Apisak нашел несколько скрытых данных CPU-Z, демонстрирующих работу Ryzen 9 7950X под жидким азотом (LN2), и результаты выглядят просто великолепно.

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Ryzen 9 7950X, возглавляющий серию AMD Ryzen 7000 и потенциально один из лучших процессоров, имеет 16 ядер Zen 4, 32 потока и базовую тактовую частоту 4,5 ГГц, а также 5,7 ГГц в режиме разгона. Однако при правильных хорошем охлаждении Ryzen 9 7950X может разогнаться до частоты 5,85 ГГц, являющейся максимальным пределом частоты, который AMD запрограммировала в чипе.

В одном из первых тестов на разгон Ryzen 9 7950X достигает тактовой частоты в одноядерном режиме до 7247 МГц при напряжении 1,506 В. Без сомнения, это отличный результат, но до мирового рекорда еще далеко. Древний Phenom FX-8370 является действующим мировым рекордсменом с тактовой частотой 8722 МГц. Для сравнения, Ryzen 9 5950X разогнался только до 6350 МГц, что на 14% ниже Ryzen 9 7950X. Конечно, нельзя судить о целой микроархитектуре по одному образцу, но чипы Zen 4 выглядят неплохими кандитатами для оверклокеров. Стоит отметить, что Ryzen 9 7950X по-прежнему отставал от Core i9-12900K на 5%, поскольку частота флагмана от Intel достигла 7600 МГц.

Другой прогон тестов CPU-Z позволил Ryzen 9 7950X достичь тактовой частоты 6,5 ГГц на всех 16 ядрах с напряжением 1,465 В. К сожалению, можно посмотреть лишь скриншоты CPU-Z без конкретных данных о производительности. Что еще более интересно, так это достижение тактовой частоты 7247 МГц в одноядерном режиме с использованием напряжения 1.506 В.

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Напомню, что выход нового поколения процессоров от AMD на архитектуре Zen4 состоится 27 сентября, а первые обзоры должны появиться на день раньше, после снятия запрета на их публикацию.