Такие переделки прекрасно работают и стоят дешевле оригинальный видеокарт Radeon RX 6600

Пару месяцев назад в сети появились сообщения том, что графические карты NVIDIA RTX 30 для ноутбуков переделываются в полноценные настольные карты и продаются на китайских сайтах. Похоже, что эти же умельцы недавно также начали продавать мобильную серию Radeon RX 6000.

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Может появиться вопрос, зачем кому-то покупать графический процессор для ноутбука, чтобы использовать его в качестве карты для настольного компьютера, но на самом деле для этого есть очень веская причина. Эти карты намного дешевле настольных моделей. Вероятно, некоторые компании покупают графические процессоры для ноутбуков в больших количествах, которые дешевле настольных, а затем устанавливают их на системные платы для настольных ПК.

Такие модели, как Radeon RX 6600M, предлагаются по цене от 180 до 189 долларов, а настольные RX 6600 продаются в тех же магазинах за 269 долларов. Это довольно большая разница для почти одинаковых характеристик.

Radeon RX 6600M в основном представляет собой ту же модель, что и для настольных ПК. Обе оснащены графическим процессором Navi 23 и имеют очень похожие тактовые частоты в диапазоне 2,4-2,5 ГГц. Нет даже большой разницы в мощности, так как мобильный GPU имеет мощность до 100 Вт, а десктопная карта потребляет 132 Вт. Также обе имеют 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине и одинаковую скорость 14 Гбит/с.

Согласно обзору Miyconst, графическую карту для ноутбука еще можно разогнать до стабильной тактовой частоты 2,5 ГГц. Однако разгон памяти не работает, так как карта сразу переходит в безопасный режим. Утилита GPU-Z подтверждает, что это мобильный графический процессор, и он полностью совместим с драйверами AMD.

Похоже, что эти компании просто используют платы, которые использовались бы для настольных моделей RX 6600. Видеокарта RX 6600M имеет тот же GPU, почти такую же конфигурацию и даже память. В большинстве случаев эта процедура является такой же простой, как установка нового графического процессора и перепрошивка BIOS ноутбука.

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Само собой разумеется, что такие модели официально не поддерживаются AMD, однако, поскольку драйверы проверяют только GPU PCI Device ID, то будут определены как мобильные, и драйверы должны работать в любом случае. Стоит учитывать, что карты имеют ограниченную гарантию.