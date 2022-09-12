Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
Такие переделки прекрасно работают и стоят дешевле оригинальный видеокарт Radeon RX 6600
рекомендации
<b>3070 уже дешевле 50 тр</b> в Регарде
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

 Пару месяцев назад в сети появились сообщения том, что графические карты NVIDIA RTX 30 для ноутбуков переделываются в полноценные настольные карты и продаются на китайских сайтах. Похоже, что эти же умельцы недавно также начали продавать мобильную серию Radeon RX 6000.

реклама

 Может появиться вопрос, зачем кому-то покупать графический процессор для ноутбука, чтобы использовать его в качестве карты для настольного компьютера, но на самом деле для этого есть очень веская причина. Эти карты намного дешевле настольных моделей. Вероятно, некоторые компании покупают графические процессоры для ноутбуков в больших количествах, которые дешевле настольных, а затем устанавливают их на системные платы для настольных ПК.

 Такие модели, как Radeon RX 6600M, предлагаются по цене от 180 до 189 долларов, а настольные RX 6600 продаются в тех же магазинах за 269 долларов. Это довольно большая разница для почти одинаковых характеристик.

 Radeon RX 6600M в основном представляет собой ту же модель, что и для настольных ПК. Обе оснащены графическим процессором Navi 23 и имеют очень похожие тактовые частоты в диапазоне 2,4-2,5 ГГц. Нет даже большой разницы в мощности, так как мобильный GPU имеет мощность до 100 Вт, а десктопная карта потребляет 132 Вт. Также обе имеют 8 ГБ памяти GDDR6 на 128-битной шине и одинаковую скорость 14 Гбит/с.

 Согласно обзору Miyconst, графическую карту для ноутбука еще можно разогнать до стабильной тактовой частоты 2,5 ГГц. Однако разгон памяти не работает, так как карта сразу переходит в безопасный режим. Утилита GPU-Z подтверждает, что это мобильный графический процессор, и он полностью совместим с драйверами AMD.

 Похоже, что эти компании просто используют платы, которые использовались бы для настольных моделей RX 6600. Видеокарта RX 6600M имеет тот же GPU, почти такую же конфигурацию и даже память. В большинстве случаев эта процедура является такой же простой, как установка нового графического процессора и перепрошивка BIOS ноутбука.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Само собой разумеется, что такие модели официально не поддерживаются AMD, однако, поскольку драйверы проверяют только GPU PCI Device ID, то будут определены как мобильные, и драйверы должны работать в любом случае. Стоит учитывать, что карты имеют ограниченную гарантию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#amd #видеокарты #radeon #radeon rx #radeon rx 6600 #видеокарты amd #rx 6600 #rx 6600m #radeon rx 6600m
1
Показать комментарии (1)

Материалы по теме

Новые версии RTX 3060 на 8 ГБ и RTX 3060 Ti GDDR6X могут появиться в конце октября
Intel ожидает потерю доли серверных процессоров в пользу AMD как минимум в течение 12-13 кварталов
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Алиэкспресс продают фейковые SSD Xiaomi 1ТБ, споры закрывают в пользу продавца
58
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
5
15 сентября состоится официальный релиз Tank Company
1
Intel начала строительство двух предприятий в Огайо, которые будут выпускать чипы по технологии Intel 18A
11
GeForce RTX 4060 может разочаровать сравнительно невысоким уровнем производительности — инсайд
23
Intel отменяет будущие видеокарты Arc Gaming
19
Raptor Lake i5 13600 оказался обновлением процессора Alder Lake
13
С очками Lenovo просмотр сериала или фильма без телевизора станет реальностью
9
Есть шанс, что Intel проиграла битву за рынок дискретных игровых видеокарт, а проект ARC закроют
50
Карты оплаты Xbox Game Pass вернулись в российские магазины
1
Илон Маск нашёл новую причину не покупать Twitter
9
Авторы ремейка Dead Space подготовят игру про Железного человека — инсайдер
1
Пользователи со всего мира рисуют рыцарей-котов и рыцарей-собак с помощью нейросети Stable Diffusion
4
Инсайдер: графические процессоры AD106/107 для GeForce RTX 40 будут иметь 8 линий PCIe
22
PCI-SIG предупреждает, что адаптеры питания 12VHPWR могут расплавиться или загореться
6
Америка добивается от ООН запрета на использование противоспутникового оружия Россией и Китаем
307
Глава Intel считает маловероятным захват Тайваня Китаем в ближайшие пять лет
37
Первые PCI-Express 5.0 SSD не смогут раскрыть скоростной потенциал интерфейса
5
Обновление CapFrameX: поддержка AMD Zen 4 и Intel Sapphire Rapids, датчиков Raptor Lake и Arc A
1
Предполагаемая GeForce RTX 4090 Ti оказалась более чем в 2 раза быстрее RTX 3090 Ti в TSE
7

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 100 тысяч для любых игр на ультра в QuadHD (Сентябрь)
80
Выбираю свою первую систему жидкостного охлаждения
105
Записки Космического Сантехника. Apple MacBook Pro 13
8
Установка кулера Cryorig C7 на сокет LGA1700 и сравнение с Alpenföhn Silvretta
5
Обзор игры Cow Simulator
9
B.I.O.T.A — Слишком минималистичное приключение
3
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
16

Сейчас обсуждают

korney
02:19
Говнодор утверждает, что фотоны "разогнали". А кто, где, когда не знает. Короче...
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Tant-Ogly
02:18
за тыщ 8 прикупил бы
Китайские умельцы продают Radeon RX 6600M под видом настольных RX 6600
Вова Соколов
02:11
Реально пойло для гойского скота, всё по Позднякову.
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Iphonovec
02:10
причём тут оверклкерс, ёбановрот....
Преодоление скорости света возможно - об этом говорят опыты американских физиков
Антон Иванов
02:09
Если она на гарантии, то есть шанс отбить свое, перейти на норма карту и еще на обмыв останется )))
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
hardware
02:07
готовь пятнашку сверху
В октябре Nvidia выпустит RTX 3060 8 ГБ и RTX 3060 Ti с памятью GDDR6X
Алексей Полянский
01:49
Во всех корпусах бесят решетки с маленькими дырочками под вентили. Жопят ресурс вентиля и в разы блочат поток. И никто не додумается увеличить эти дырки или вообще практически вырезать фулл круг под в...
ТОП-5 претензий к производителям компьютерных корпусов
Алексей Полянский
01:45
Ддр5 быстро дешевеет. Не такая уж и большая переплата. А к моменту выхода будет в считанные баксы. А в утечках тестанули на заметное падение мультикора у 13900к. Поэтому именно под него уже проще ддр5...
MSI готовит материнские платы Intel Z790 с поддержкой оперативной памяти DDR4
Алексей Полянский
01:42
Жирный прирост. Некст поколение будет уже пси 5.0, видимо.
Из двух обнаруженных экзопланет одна может быть обитаемой
Михаил Лаврентьев
01:42
Это как вы написали "американское пойло" покорило весь мир, а где ваш Байкал? Больше всего забавляет наша бравада, бьём себя в грудь и кричим, что нам западного ничего не надо, у нас свое лучше и это ...
Налажен параллельный импорт напитка Coca-Cola из Казахстана, но наш "Байкал" лучше
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем