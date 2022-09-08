Утечка данных CompuBench предполагает, что A580 получит больше ядер, чем ожидалось.

То, что программным обеспечением CompuBench называется Compute Units, следует понимать как Execution Units или Xe Vector Engines. По сути, это кластер графического процессора, каждый из которых оснащен восемью ядрами. Таким образом Arc A580 должен иметь 24 ядра Xe-Core, 384 ядра Xe-Vector или 3072 шейдера.

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Эта утечка также подтверждает максимальную частоту для этой модели, которая составляет 2100 МГц. Поскольку до сих пор Intel выпустила только один графический процессор для настольных ПК, Arc A380, в настоящее время в базе данных CompuBench доступны только данные для этой видеокарты. Согласно ему, максимальная тактовая частота графического процессора в A380 составляет 2450 МГц, что является самой высокой частотой в режиме разгона для пользовательских моделей Arc A380. Тем не менее частота Arc A580 2100 МГц также должна быть максимальной тактовой частотой, однако неясно, является ли эта карта эталонной, или речь идет о кастомной видеокарте.

Поскольку запись CompuBench содержит некоторые результаты тестов OpenCL, можно провести сравнение с Arc A380. В среднем A580 оказывается на 55% быстрее, в то время как она предположительно имеет в 3 раза больше ядер. Очевидно, что видеокарта не раскрывает свои истинные возможности.

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Компания Intel подтвердила, что глобальный запуск Arc для настольных ПК будет включать только серию A7, а модель A580 должна появиться позже. Поскольку неизвестно, когда выйдет A770/A750, то нет смысла строить догадки о времени появления A580 в продаже. Тем не менее приятно знать, что A580 имеет больше ядер, чем ожидалось, и остается надеяться, что Intel не будет ограничивать шину памяти 128 битами.