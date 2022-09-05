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Графические карты GeForce RTX 3080 20 ГБ появились в продаже по цене от 432 долларов
Всего в продаже находятся около ста единиц данной модели
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 Пользователь под ником @hongxing2020 поделился фотографиями загадочной видеокарты MSI GeForce RTX 3080 Ventus 3X 20G OC с необычным объемом памяти в 20 ГБ. Пользователь утверждает, что до 100 единиц таких карт доступны для покупки по цене от 432 до 576 долларов, намекая на то, что это могут быть карты, оставшиеся после использования в майнинге криптовалют. Основные характеристики неизвестны, но видеокарта, вероятно, представляет собой 20-гигабайтный вариант оригинальной RTX 3080.

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 Nvidia не в первый раз пытается удвоить емкость видеопамяти на своих высокопроизводительных графических процессорах. Почти в каждом поколении видеокарт компании появляются слухи, указывающие на выход варианта с удвоенной емкостью. В прошлом Nvidia продавала варианты карт, различающиеся лишь объемом памяти, причем один вариант имел в 2 раза больший объем памяти по сравнению с другим. Эта стратегия использовалась в поколении Kepler и более старых моделях, когда такие карты, как GTX 780 3 ГБ и GTX 770 2 ГБ, имели дополнительные версии с 6 ГБ и 4 ГБ соответственно.

 Создать новую видеокарту с удвоенной емкостью памяти несложно. Это один из самых простых способов увеличить производительность видеокарты, но только при условии, что дополнительный объем реально необходим в той или иной игре. В противном случае дополнительный объем памяти увеличивает только стоимость карты. Все, что нужно сделать - это заменить микросхемы памяти с вдвое большей емкостью.

 Стоит отметить, что для создания видеокарт с объемом памяти, различающимся, например, в 1,5 или 3 раз, является более сложным процессом, так как для этого требуется изменение ширины шины памяти и переработка печатной платы. Но это, как говорится, уже совсем другая история. 

 Проще удвоить емкость видеопамяти, если требуется дополнительная видеопамять, вместо того, чтобы создавать новый кристалл с большим или меньшим количеством контроллеров памяти. Если бы Nvidia решилась массово выпускать RTX 3080 20 ГБ, это создало бы больше проблем, чем преимуществ. Самым значительным фактором, конечно же, является карта RTX 3080 12 ГБ, которая стала бы прямым конкурентом.

 RTX 3080 12 ГБ - это гораздо больше, чем незначительное увеличение емкости на 2 ГБ по сравнению с RTX 3080. Nvidia пришлось обновить RTX 3080 12 ГБ дополнительными контроллерами памяти и большим количеством ядер CUDA, чтобы добавить к карте дополнительные 2 ГБ. RTX 3080 12 ГБ получила дополнительные 256 ядер и, что самое главное, ширина шины достигла тех же характеристик, что у RTX 3080 Ti и RTX 3090.

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 Технически модель с 20 ГБ была бы хорошим обновлением по сравнению с моделью на 10 ГБ, но с уже существующим вариантом на 12 ГБ модель на 20 ГБ для геймеров не имеет смысла. Единственное место, где RTX 3080 20 ГБ имеет смысл - это неигровые задачи, такие как 3D-рендеринг и обработка видео видео высокого разрешения со множеством различных визуальных эффектов. Но у Nvidia уже есть RTX 3090 и RTX 3090 Ti, что делает RTX 3080 20 ГБ еще более бессмысленной.

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