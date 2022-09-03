AMD представила процессоры Zen 4 Ryzen 7000 29 августа. На данный момент в серию входят четыре модели: Ryzen 9 7950X (16 ядер/32 потока), Ryzen 9 7900X (12 ядер/24 потока), Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков) и Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). Новые процессоры предлагают существенное улучшение производительности по сравнению со своими предшественниками, но при этом они намного компактнее, но по словам китайского инсайдера Enthusiast Citizen, производительность процессоров Zen 4 требует огромных тепловых затрат.
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В публикации на Bilibili Enthusiast Citizen сообщает, что Ryzen 9 7950X проиграет Intel Raptor Lake в многоядерном режиме, поскольку чип нагревается до 95°C под нагрузкой. Инсайдер утверждает, что флагман Zen 4 достигнет температурного порога и снизит частоту менее 5 ГГц при мощности 230 Вт. По словам источника, 6-ядерный Ryzen 5 7600X также ведет себя не лучше, поскольку он разогревается до 90°C при потреблении 120 Вт.
Обосновывая отчет Enthusiast Citizen, портал Wccftech упоминает, что слышал от одного из своих источников о температуре процессоров AMD Ryzen 9 серии 7000 составляющей до 94°C даже с высокопроизводительным 360-мм жидкостным кулером AIO при тестировании в AIDA64.
С другой стороны, процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K, как утверждается, выдает гораздо более низкие 82°C, потребляя при этом 270 Вт. Чтобы доказать, насколько холоднее работают процессоры Raptor Lake, Enthusiast Citizen также продемонстрировал инженерный образец Core i7-13700K, стабильно работающий на частоте 5,3 ГГц на всех P-ядрах при температуре около 81°C.
Если предположить, что эти показания верны, возникает вопрос о большом выделении тепла процессорами Zen 4. Похоже, что инсайдер @harukaze5719 нашел на это ответ.
Во-первых, чипы Zen 4 не только меньше, чем текущие модели на архитектуре Zen 3, но и содержат значительно больше транзисторов, что приводит к значительному увеличению тепловыделения на мм2. Другими словами, одна из причин, по которой Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X становятся такими горячими, заключается в том, что довольно сложно отводить тепло от таких плотных маленьких чипов. Это также объясняет решение AMD использовать позолоту в чипах Zen 4 для более быстрого рассеивания тепла.
Во-вторых, причиной может быть некорректный BIOS. Согласно @harukaze5719, процессоры Ryzen 7000 довольно сильно нагреваются при стандартных настройках под нагрузкой. Сообщается, что они слишком сильно разгоняются и используют слишком высокое напряжение. Но как только стоит вручную настроить VCore, не только температура значительно упадет, но и процессор сохранит тактовую частоту. Инсайдер демонстрирует две диаграммы в AIDA64, изображающие это. На одной диаграмме показан безымянный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой около 5 ГГц, работающий при температуре 93,1 °C при потреблении 122,212 Вт. На другой диаграмме показано падение температуры с 93,1°C до 56,5°C при тактовой частоте, оставшейся на уровне 5 ГГц и снижении энергопотребления почти на 50% до 67,924 Вт после ручной настройки VCore.
Кроме того, важно помнить, что Enthusiast Citizen тестировал инженерные образцы процессоров Zen 4, поэтому существует вполне большая вероятность снижения тепловыделения серийными процессорами Ryzen 7000 до приемлемого уровня.