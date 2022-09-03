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Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X под нагрузкой нагреваются до 95°C и 90°C
Это приводит к подению производительности из-за снижения тактовых частот чипов
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 AMD представила процессоры Zen 4 Ryzen 7000 29 августа. На данный момент в серию входят четыре модели: Ryzen 9 7950X (16 ядер/32 потока), Ryzen 9 7900X (12 ядер/24 потока), Ryzen 7 7700X (8 ядер / 16 потоков) и Ryzen 5 7600X (6 ядер/12 потоков). Новые процессоры предлагают существенное улучшение производительности по сравнению со своими предшественниками, но при этом они намного компактнее, но по словам китайского инсайдера Enthusiast Citizen, производительность процессоров Zen 4 требует огромных тепловых затрат.

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 В публикации на Bilibili Enthusiast Citizen сообщает, что Ryzen 9 7950X проиграет Intel Raptor Lake в многоядерном режиме, поскольку чип нагревается до 95°C под нагрузкой. Инсайдер утверждает, что флагман Zen 4 достигнет температурного порога и снизит частоту менее 5 ГГц при мощности 230 Вт. По словам источника, 6-ядерный Ryzen 5 7600X также ведет себя не лучше, поскольку он разогревается до 90°C при потреблении 120 Вт.

 Обосновывая отчет Enthusiast Citizen, портал Wccftech упоминает, что слышал от одного из своих источников о температуре процессоров AMD Ryzen 9 серии 7000 составляющей до 94°C даже с высокопроизводительным 360-мм жидкостным кулером AIO при тестировании в AIDA64.

 С другой стороны, процессор Intel Raptor Lake Core i9-13900K, как утверждается, выдает гораздо более низкие 82°C, потребляя при этом 270 Вт. Чтобы доказать, насколько холоднее работают процессоры Raptor Lake, Enthusiast Citizen также продемонстрировал инженерный образец Core i7-13700K, стабильно работающий на частоте 5,3 ГГц на всех P-ядрах при температуре около 81°C.

 Если предположить, что эти показания верны, возникает вопрос о большом выделении тепла процессорами Zen 4. Похоже, что инсайдер @harukaze5719 нашел на это ответ.

 Во-первых, чипы Zen 4 не только меньше, чем текущие модели на архитектуре Zen 3, но и содержат значительно больше транзисторов, что приводит к значительному увеличению тепловыделения на мм2. Другими словами, одна из причин, по которой Ryzen 9 7950X и Ryzen 5 7600X становятся такими горячими, заключается в том, что довольно сложно отводить тепло от таких плотных маленьких чипов. Это также объясняет решение AMD использовать позолоту в чипах Zen 4 для более быстрого рассеивания тепла.

 Во-вторых, причиной может быть некорректный BIOS. Согласно @harukaze5719, процессоры Ryzen 7000 довольно сильно нагреваются при стандартных настройках под нагрузкой. Сообщается, что они слишком сильно разгоняются и используют слишком высокое напряжение. Но как только стоит вручную настроить VCore, не только температура значительно упадет, но и процессор сохранит тактовую частоту. Инсайдер демонстрирует две диаграммы в AIDA64, изображающие это. На одной диаграмме показан безымянный процессор Ryzen 7000 с тактовой частотой около 5 ГГц, работающий при температуре 93,1 °C при потреблении 122,212 Вт. На другой диаграмме показано падение температуры с 93,1°C до 56,5°C при тактовой частоте, оставшейся на уровне 5 ГГц и снижении энергопотребления почти на 50% до 67,924 Вт после ручной настройки VCore.

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 Кроме того, важно помнить, что Enthusiast Citizen тестировал инженерные образцы процессоров Zen 4, поэтому существует вполне большая вероятность снижения тепловыделения серийными процессорами Ryzen 7000 до приемлемого уровня.

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