Такой прогноз дает ресурс DigiTimes, на что есть объективные причины

Платформа Intel Alder Lake, выпущенная в конце 2021 года, была первой, поддерживающей коммерческую реализацию стандарта DDR5. Проблема с DDR5 в то время заключалась в ограниченной доступности и высоких ценах. На данный момент проблемы с доступностью в основном устранены, и, согласно отчету, опубликованному DigiTimes, в ближайшие месяцы ожидается значительное снижение цен из-за замедления общего спроса на компоненты для ПК. Кроме того, поставщики DRAM также наращивают производство, чтобы удовлетворить растущий спрос, вызванный процессорами AMD Ryzen 7000, которые вскоре будут выпущены.

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В новом сообщении DigiTimes отмечается, что контрактные цены на DDR5 уже упали на 20% в июле этого года, и цены должны упасть еще больше, когда наступит 2023 год, а разрыв между DDR4 и DDR5 будет существенно сокращен. Контрактные цены на DDR4 также продолжат падать, но более медленными темпами в 10-15% в июле.

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На данный момент поставщики DRAM не желают резко снижать цены на DDR5 и влиять на прибыль от продажи чипов DDR4, которые до сих пор используются даже владельцами Intel Alder Lake. Постепенное падение цен в 2023 году более вероятно, поскольку AMD будет увеличивать выпуск своих новых Ryzen 7000. В отчете отмечается, что даже при таком постоянном наращивании потребительский спрос на ПК не сможет соответствовать темпам внедрения DDR5 на промышленных и серверных рынках в течение следующего года.