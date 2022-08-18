Влиться в ряды тестеров могут владельцы смартфонов Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro

Компания Google опубликовала свою первую стабильную сборку Android 13, которая появилась в смартфонах от Pixel 4 до Pixel 6. Тем временем Xiaomi также объявила о своей бета-программе MIUI для Android 13, предположительно основанной на первой публичной сборке Google. Кроме того, Xiaomi на этом этапе сделала несколько ограничений.

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В частности, бета-версия MIUI на базе Android 13 доступна только на Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Похоже, что Xiaomi не считает Xiaomi 12X столь же важным устройством, несмотря на его одновременный выпуск вместе с Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro. Стоит сказать, что Xiaomi поддерживает все три смартфона в разных ветках разработки, в отличие от более старых Mi 10T и Mi 10T Pro. Следовательно, компания разработала разные сборки для Xiaomi 12 и Xiaomi 12 Pro.

Кроме того, Xiaomi подчеркивает, что индийские владельцы Xiaomi 12 или Xiaomi 12 Pro не могут участвовать в бета-программе. Чтобы это стало возможным, Xiaomi необходимо сделать сообщество Xiaomi доступным в Индии. Таким образом, Xiaomi решила ограничить бета-тестирование MIUI своим каналом Global ROM.

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Также, Xiaomi утверждает, что набирает только 200 пользователей в порядке живой очереди. Любой может подать заявку на бета-версию MIUI для Android 13 через официальную платформу опросов Mi, где, среди прочего, пользователям будет предложено указать IMEI устройства.