Пока это относится только к видеокартам производства EVGA

Как известно официальная рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 3090 Ti составляет 1999 долларов, но кастомные модели EVGA с улучшенным охлаждением и более высокой производительностью продавались по более высокой цене. Самая дешевая модель серии FTW3, представленная изначально по цене 2149 долларов, теперь доступна на 1000 долларов дешевле. Игровая серия EVGA RTX 3090 Ti FTW3 включает три модели, самая дешевая из которых предлагает эталонные частоты NVIDIA и теперь доступна по цене 1149 долларов.

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Всего три недели назад сообщалось о неофициальном снижении цен некоторыми ритейлерами и партнерами Nvidia, включая EVGA. Компания фактически была одной из немногих, кто снизил цену на RTX 3090 Ti до 1499 долларов. Теперь всего через три недели эта цена снизилась еще на 350 долларов.

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Теперь весь модельный ряд карт EVGA 3090 Ti FTW3 продаются в диапазоне от 1150 до 1400 долларов. Следует отметить, что версия BLACK, доступная по цене 1400 долларов, на самом деле менее мощная, чем версия ULTRA, которая продается на 200 долларов дешевле. Новая цена не распространяется на модели HYDRO Copper и KINGPIN Hybrid, обе по-прежнему оцениваются на уровне 1500 и 2000 долларов соответственно.