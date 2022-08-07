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GeForce RTX 3090 Ti уже можно купить за 1149 долларов
Пока это относится только к видеокартам производства EVGA
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 Как известно официальная рекомендованная производителем розничная цена GeForce RTX 3090 Ti составляет 1999 долларов, но кастомные модели EVGA с улучшенным охлаждением и более высокой производительностью продавались по более высокой цене. Самая дешевая модель серии FTW3, представленная изначально по цене 2149 долларов, теперь доступна на 1000 долларов дешевле. Игровая серия EVGA RTX 3090 Ti FTW3 включает три модели, самая дешевая из которых предлагает эталонные частоты NVIDIA и теперь доступна по цене 1149 долларов.

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 Всего три недели назад сообщалось о неофициальном снижении цен некоторыми ритейлерами и партнерами Nvidia, включая EVGA. Компания фактически была одной из немногих, кто снизил цену на RTX 3090 Ti до 1499 долларов. Теперь всего через три недели эта цена снизилась еще на 350 долларов.

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 Теперь весь модельный ряд карт EVGA 3090 Ti FTW3 продаются в диапазоне от 1150 до 1400 долларов. Следует отметить, что версия BLACK, доступная по цене 1400 долларов, на самом деле менее мощная, чем версия ULTRA, которая продается на 200 долларов дешевле. Новая цена не распространяется на модели HYDRO Copper и KINGPIN Hybrid, обе по-прежнему оцениваются на уровне 1500 и 2000 долларов соответственно.

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N1ghtwish
01:29
Завтра еще какой-нибудь дебил эту новость напишет. Не знаю, что там АМуДе выпустит, но то, что вместе с новой B650 платой и DDR5 памятью всё это будет стоить, как чугунный мост, можно не сомневаться.
AMD Ryzen 9 7900X имеет почти на 50% большую пропускную способность кэш-памяти, чем у Intel Core 12
N1ghtwish
01:22
Я думал, гнусмаС (гнус) это чисто русское название, типа, как Штеуд и АМуДе.
Самсунг - это Гнусмас, компания зарегистрировала торговый знак на радость хейтерам
N1ghtwish
01:20
.50 bmg
Россия создала и передала войскам снайперскую винтовку "Сталинград", способную остановить даже танк
sop18
01:19
Это называется хитрожопость))). Селюки думают, что они самые хитрые.)))
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
sop18
01:17
Все эти чипы и микросхемы становятся не важны, когда нет энергии и сырья. Грубо говоря, жрать айфон не будешь, как и греться капитализацией Эйпла.)))
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
industria
01:00
Говно статья в которой умышленно не упоминается где можно купить и в какой стране, потому что на выходе получится абсолютно другой ценник. Специально процерил, официальный сайт evga россия, германия, ...
GeForce RTX 3090 Ti уже можно купить за 1149 долларов
Муж_ЗАГЛOTA
00:56
что бы уметь шепелявить :D
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
NOFX
00:44
Синие пусть готовят все свои дырки и губы для вождения по-ним :))
AMD Ryzen 9 7900X имеет почти на 50% большую пропускную способность кэш-памяти, чем у Intel Core 12
den fed
00:42
ты можеш только либерально зарядить минет ....
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
den fed
00:40
зачем его учить ?
Не грози мировому гегемону или чем грозит битва двух крупнейших экономик мира
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