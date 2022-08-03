Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт и может похвастаться вполне доступным ценником

По неизвестным причинам OnePlus пришлось отменить мероприятие по запуску OnePlus 10T в Китае. Тем не менее глобальное мероприятие по запуску прошло в соответствии с графиком. OnePlus 10T теперь официально представлен. Большинство его спецификаций были раскрыты самой компанией и множеством утечек, так что для поклонников OnePlus не было никаких сюрпризов.

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Как и было предсказано ранее, OnePlus 10T оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью объемом до 16 ГБ, что станет впервые для смартфонов OnePlus. В недавних тестах чип Snapdragon оказался довольно энергоемким, поэтому OnePlus разработала новую систему охлаждения «3D Cooling System 2.0», чтобы смартфон всегда оставался холодным.

В отличие от своего предшественника, OnePlus 10T не является плодом сотрудничества с Hasselblad. Основная камера основана на 50-мегапиксельном датчике Sony IMX766 с поддержкой OIS, EIS и возможностью захвата изображений с 10-битным цветом. Также смартфон оснащен сверхширокоугольным объективом на 8 МП с углом обзора 119 градусов и макрообъективом на 2 МП. Интересно, что телефон не предлагает возможности записи 8K видео, хотя такая возможность становится все более распространенной в последних моделях телефонов высокого класса.

OnePlus 10T использует 6,7-дюймовую LTPO AMOLED панель с разрешением 1080 x 2412 пикселей, что заметно ниже, чем у OnePlus 10 Pro с разрешением 1440p. Тем не менее он предлагает другие высококлассные функции, такие как совместимость с HDR10+, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, скорость сенсорного отклика 720 Гц и пиковую яркость до 950 нит. Дисплей имеет динамическую регулировку частоты обновления в зависимости от используемого приложения и может достигать 120 Гц.

OnePlus 10T также первым получил поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт, позволяющей зарядить аккумулятор емкостью 4800 мАч за 20 минут. Интересно, что для пользователей в Северной Америке мощность зарядки будет ограничена 125 Вт из-за более низкого входного напряжения. Сообщается, что батарея сохраняет 80% своей емкости после 1800 циклов зарядки, это соответствует примерно четырем годам использования.

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Пользователи в Индии и Европе могут предварительно заказать OnePlus 10T, начиная с сегодняшнего дня на официальном сайте OnePlus и в других торговых точках. Цены начинаются с 49999 индийских рупий, 699 евро или 629 фунтов стерлингов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Пользователям из Северной Америки придется подождать до 1 сентября, чтобы сделать предварительный заказ. Для них стоимость смартфона составит 649 долларов за ту же конфигурацию.