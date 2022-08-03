Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
goldas За пост начислено вознаграждение
Анонсирован смартфон OnePlus 10T с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и 16 ГБ ОЗУ
Новинка поддерживает быструю зарядку мощностью 150 Вт и может похвастаться вполне доступным ценником
анонсы и реклама
В полтора раза подешевела 3060 Gigabyte
3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле 70 тр
3050 MSI Gaming за 30тр - успей
3080 MSI Gaming за 80 тр в Ситилинке
3070 Gigabyte дешевле 60 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming дешевле 70 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte

 По неизвестным причинам OnePlus пришлось отменить мероприятие по запуску OnePlus 10T в Китае. Тем не менее глобальное мероприятие по запуску прошло в соответствии с графиком. OnePlus 10T теперь официально представлен. Большинство его спецификаций были раскрыты самой компанией и множеством утечек, так что для поклонников OnePlus не было никаких сюрпризов.

реклама

 Как и было предсказано ранее, OnePlus 10T оснащен чипсетом Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью объемом до 16 ГБ, что станет впервые для смартфонов OnePlus. В недавних тестах чип Snapdragon оказался довольно энергоемким, поэтому OnePlus разработала новую систему охлаждения «3D Cooling System 2.0», чтобы смартфон всегда оставался холодным.

 В отличие от своего предшественника, OnePlus 10T не является плодом сотрудничества с Hasselblad. Основная камера основана на 50-мегапиксельном датчике Sony IMX766 с поддержкой OIS, EIS и возможностью захвата изображений с 10-битным цветом. Также смартфон оснащен сверхширокоугольным объективом на 8 МП с углом обзора 119 градусов и макрообъективом на 2 МП. Интересно, что телефон не предлагает возможности записи 8K видео, хотя такая возможность становится все более распространенной в последних моделях телефонов высокого класса.

 OnePlus 10T использует 6,7-дюймовую LTPO AMOLED панель с разрешением 1080 x 2412 пикселей, что заметно ниже, чем у OnePlus 10 Pro с разрешением 1440p. Тем не менее он предлагает другие высококлассные функции, такие как совместимость с HDR10+, 100% охват цветовой гаммы DCI-P3, скорость сенсорного отклика 720 Гц и пиковую яркость до 950 нит. Дисплей имеет динамическую регулировку частоты обновления в зависимости от используемого приложения и может достигать 120 Гц.

 OnePlus 10T также первым получил поддержку быстрой зарядки SuperVOOC мощностью 150 Вт, позволяющей зарядить аккумулятор емкостью 4800 мАч за 20 минут. Интересно, что для пользователей в Северной Америке мощность зарядки будет ограничена 125 Вт из-за более низкого входного напряжения. Сообщается, что батарея сохраняет 80% своей емкости после 1800 циклов зарядки, это соответствует примерно четырем годам использования.

анонсы и реклама
Пиши на наш сайт и зарабатывай
12700KF за копейки в Ситилинке
Вдвое подешевела 6700XT MSI
3060 MSI за 44тр в Регарде
3050 дешевле 30 тр в Регарде
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 Ti задешево в Ситилинке
RX 6600 за 30тр в Регарде
3070 Ti MSI за копейки в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

 Пользователи в Индии и Европе могут предварительно заказать OnePlus 10T, начиная с сегодняшнего дня на официальном сайте OnePlus и в других торговых точках. Цены начинаются с 49999 индийских рупий, 699 евро или 629 фунтов стерлингов за базовый вариант с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Пользователям из Северной Америки придется подождать до 1 сентября, чтобы сделать предварительный заказ. Для них стоимость смартфона составит 649 долларов за ту же конфигурацию.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#oneplus #snapdragon 8 gen 1 #oneplus 10t #snapdragon 8gen+1 #snapdragon 8+ gen 1
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

OnePlus 10T получит Snapdragon 8+ Gen1, 150-Вт зарядку и будет стоить от $749
OnePlus представила 10T — флагман, заряжающийся за 19 минут
Появились фото и спецификации OnePlus 10T перед премьерой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Земля внезапно ускорила своё вращение – ученые не знают, почему это происходит и что делать
20
В сети Эфира грядёт раскол – часть майнеров планирует бойкотировать PoS, добывая Эфир на видеокартах
8
AMD Ryzen 7000 поступят в продажу 15 сентября по цене от 299 долларов за Ryzen 5 7600
36
США решились запретить поставки в Китай оборудования, пригодного для изготовления 14-нм чипов
7
5 самых перспективных видеокарт по мнению автора Overclockers – ни один GPU NVIDIA не пострадал
11
AMD авансировала существенные суммы в обеспечение роста объёмов производства
+
Доходы майнеров Биткоина и Эфира рухнули – почему рост курса криптовалют ни на что не повлияет
11
Рассказываем, в чём разница между серым и параллельным импортом на примере iPhone 13 Pro Max в РФ
7
Теперь точно - известны новые названия Coca-Cola после ребрендинга в России
13
Steam выпустила новую статистику используемых CPU, GPU и OC за июль
3
Майнер-пенсионер оживил спавший 8 лет кошелёк на 1100 Биткоинов и заработал $25 млн
2
В Подмосковье горит Ozon, убытки продавцов составят миллиарды рублей
16
Сможет ли GeForce RTX 4070 Ti обойти GeForce RTX 4090 – сравниваем характеристики обеих видеокарт
16
Учёные: Употребление красного мяса изменяет микробиом кишечника и повышает риск заболеваний сердца
5
70 смартфонов Xiaomi получат Android 13 на MIUI 13 и MIUI 14 – бета-тест новой ОС стартовал
5
С завтрашнего дня Far Cry 6 станет бесплатной на всех платформах
2
Послезавтра AMD проведёт семинар, посвящённый выходу материнских плат с разъёмом Socket AM5
1
Флагманы NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а цены возвращаются к рекомендованным
4
Intel Core i7-13700K на тактовой частоте 6,18 ГГц набирает более 1000 баллов в CPU-Z
22
Шутер Battlefield 2042 получил обновленную карту Калейдоскоп
2

Популярные статьи

Собираем ПК "Мечта Школьника"
165
5 самых выгодных видеокарт NVIDIA, которые можно купить на рынке РФ, по мнению автора Overclockers
25
Цены все еще высоки: анализ рынка видеокарт ценой до 35000 рублей в августе 2022 года
12
Обзор и тестирование корпуса MSI MAG Vampiric 300R
27
"Зомби" на службе науки: некроботы-пауки
6
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
1

Сейчас обсуждают

Баха Джураев
00:29
1) Как собрать дорогой ПК без вреда для кошелька. 2) Как повеситься и не умереть
Как собрать ультимативный игровой компьютер без вреда для кошелька – 5 перспективных флагманских CPU
flyval
00:24
Только вот мозгов не завезли. Поэтому и обмениваем ресурсы на бусы. А скоро не будет ни ресурсов, ни бус.
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Иван Дулин
00:23
от оно чоо... ты опять меня манишь и манишь... может ты Михалыч?
Собираем ПК "Мечта Школьника"
Иван Дулин
00:22
от оно чо...
Ученые из Англии доказали, что вред от видеоигр сильно преувеличен
Tant-Ogly
00:22
ОПЯТЬ вирт сборочка по картиночкам с инэта...на позавидуй чтоль гдето один ремонтяш плачет в углу зиро а чё ты свой сэтап не напишеш? нахер ты эти картиночки с инэта нам шлёш
Как выбрать кулер для процессора в 2022 году – полное и подробное руководство
Иван Дулин
00:21
"партийная ролевая игра" это типа ролевая игра для тек кто в партии? Мы с Михалычем любим ролевые игры, только мы с ним ни в какой партии не состоим мы с ним того... в другой партии, да и ни партия эт...
Samsung может отказаться от буквы Z в названиях смартфонов из-за использования ее Россией
flyval
00:21
Это откуда такой глубокомысленный вывод следует?
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Иван Дулин
00:13
Это просто какой то...
В Японии придумали умные костюмы для собак со встроенным вентилятором для охлаждения
Иван Дулин
00:12
))))
Руководство TSMC призвало не строить иллюзий по поводу военного захвата предприятий
Rey.B.
00:07
Ну да, народ массово защищает дешёвые велики, а воры горят желанием их украсть.
Владелец отслеживал угнанный велосипед с помощью своих меток AirTag
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем