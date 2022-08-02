Правда для этого пришлось пожертвовать объемом сливного бачка унитаза

Смартфоны, портативные игровые приставки и даже ноутбуки позволяют играть в высококлассные игры практически из любого места. Тем не менее, душа многих пользователей желает большего и порой весьма необычного.

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Сегодня речь пойдет об одном из блогеров YouTube под именем Basic Homeless, который недавно превратил унитаз в игровой компьютер, чтобы не тратить впустую время на справление естественных потребностей организма, а проводить его с пользой.

Он начал с того, что вырезал гигантскую дыру в фарфоровом бачке унитаза, чтобы создать окно, ведь как известно хороший игровой компьютер не может быть наглухо спрятать от глаз, а должен радовать своего хозяина прекрасным видом на компоненты системного блока. Естественно, что бачок должен выполнять свою функцию, поэтому он был разделен на две части: одна для компонентов ПК, а другая для собственно компонентов бачка и воды. К крышке бака также был добавлен вытяжной вентилятор.

Игровой ПК состоит из процессора Intel Core i7-12700, установленного на материнской плате MSI Z690I Unify mini-ITX, а также 64 ГБ оперативной памяти G.Skill Trident Z5 и видеокарты Asus Nvidia GeForce RTX 3060. В качестве монитора используется модель MSI Optix с частотой 240 Гц, присланная Micro Center в качестве спонсорской поддержки.

Стоит сказать, что не обошлось без небольшого происшествия. По необъяснимой причине моддер не проверил наличие утечек до установки аппаратного обеспечения ПК, и, как назло перегородка протекла. Но после слива воды, удаления некоторых намокших компонентов и обильного нанесения резинового герметика, всё встало на свои места.

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Теперь пользователь задается вопросом о долговечности системы, так как неизбежно в ней будет возникать повышенная влажность. Кроме того, эффективность смывания в двое урезанного объема бачка явно снизится.