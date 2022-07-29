Смартфон получин несколько конфигураций памяти и стоимость от 210 евро

Motorola представила смартфон Moto G32, который занимает промежуточное положение между Moto G22 и Moto G42. На первый взгляд, Moto G32 соответствует или даже превосходит Moto G42 в некоторых аспектах. Однако Moto G42 имеет AMOLED дисплей, которого нет у Moto G32. Вместо этого Moto G32 оснащен IPS-дисплеем с диагональю 6,5 дюйма.

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Кроме того, дисплей имеет разрешение 2400 x 1080 пикселей с плотностью 405 PPI, соотношением площади экрана к корпусу 89,8% и частотой обновления 90 Гц. Moto G32 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт. За функционирование телефона отвечает процессор Snapdragon 680, который работает совместно с 4 ГБ или 6 ГБ оперативной памяти. Для сравнения, Moto G42 имеет тот же чипсет, но его дисплей поддерживает частоту всего 60 Гц, а максимальный объем оперативной памяти составляет 4 ГБ.

Motorola оснастила смартфон основной камерой разрешением 50 МП, сверхширокоугольной камерой на 8 МП и макрокамерой на 2 МП. Фронтальная камера получила датчик разрешением 16 МП. Как и положено смартфону подобного класса, ни одна из этих камер не имеет оптической стабилизации изображения. Размеры Moto G32 составляют 161,78 х 73,84 х 8,49 мм, а вес 184 г. Moto G32 также имеет 3,5 мм разъем для наушников и порт USB 2.0 Type-C.

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Moto G32 будет доступен на нескольких рынках, включая Европу. Все конфигурации смартфона будут поставляться с Android 12 и собственной оболочкой My UX. Цены в еврозоне различаются и составляют от 210 до 240 евро.