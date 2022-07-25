Представители компании AYANEO сообщили обновленную информацию о своих готовящихся устройствах. Это обновление в первую очередь касалось портативных игровых консолей AYANEO Air и AYANEO 2.
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Компания подтвердила, что AYANEO Air начнет поставляться с сегодняшнего дня первым заказчикам и средствам массовой информации для обзоров. Эта консоль представляет собой портативное устройство на базе OLED дисплея с процессором серии APU Ryzen 5000. Но более новые продукты, такие как AYANEO 2, получат процессоры серии Ryzen 6000.
Компания также предоставила обновленную информацию о дате выпуска AYANEO 2. Официально это конец сентября, а массовая отгрузка запланирована на октябрь. Такой разброс в датах характерен для краудфандинговых устройств.
Напомню, что AYANEO 2 базируется на процессоре AMD Ryzen 7 6800U с 8 ядрами и 16 потоками на основе обновленной архитектуры Zen3+. Что еще более важно, он имеет 12 графических блоков RDNA2, что на 50% больше, чем у Steam Deck. Это будет первая консоль компании, основанная на такой графической архитектуре.
По словам AYANEO, это устройство станет первым карманным компьютером с Ryzen 6800U, операционной системой Windows с полноэкранным дизайном, что означает гораздо меньшие рамки, чем у аналогичных устройств. Говоря об экране, компания подтвердила, что AYANEO 2 оснащен IPS-дисплеем с разрешением Full HD.
Также стоит отметить, что AYANEO 2 не является флагманским устройством. Компания уже изложила свои планы по выпуску консоли AYANEO Next 2, которая представляет собой более крупное устройство с аналоговыми джойстиками и кнопками, а также сенсорными панелями, похожими на Steam Deck.