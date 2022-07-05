Россия стала первой страной, где будет доступна данная модель

Компания HTC представила в России планшет A101. Хотя внешний вид планшета также указывает на то, что он является конкурентом iPad, выбор чипсета HTC оставляет желать лучшего. В частности, HTC A101 основан на мобильном процессоре Unisoc Tiger T618. Это 12-нм модель с двумя процессорными ядрами ARM Cortex-A75, работающими на частоте 2 ГГц и шестью энергоэффективными ядрами Cortex-A55. Кроме того, чипсет Unisoc включает в себя графический процессор Mali-G52 MP2, работающий на частоте 850 МГц.

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К сожалению Unisoc Tiger T618 является одним из самых медленных чипсетов. Например, Apple A13 Bionic предлагает вдвое большую многоядерную производительность, чем Unisoc Tiger T618, а также примерно в четыре раза большую производительность в одноядерном режиме. Несмотря на это, HTC оснащает планшет 8 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти и 10-дюймовой IPS-панелью с разрешением 1920 x 1200 пикселей и соотношением сторон 16:10. Как показывают рекламные изображения HTC, планшет A101 также имеет довольно толстые рамки дисплея, которые велики даже для планшета среднего класса.

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HTC A101 имеет металлический корпус и крепление для съемной клавиатуры. За автономность планшета отвечает аккумулятор емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 10 Вт через разъем USB Type-C. Как и ожидалось, HTC использует дешевые камеры, включающие 5-мегапиксельный фронтальный датчик, 13-мегапиксельный основной датчик и дополнительный 2-мегапиксельный задний датчик. Размеры планшета составляют 241,5 x 160,3 x 8,4 мм, а вес 530 г. Работает планшет под управлением Android 11. В настоящее время HTC A101 продается по цене 19890 рублей. О глобальной дате выхода пока ничего не известно.