Сегодня состоялся официальный запуск видеокарты GeForce GTX 1630. Эта карта оснащена графическим процессором TU117-150 на устаревшей архитектуре Turing и имеет всего 512 ядер CUDA, что меньше, чем у GeForce GTX 1650. В остальном это очень похожие видеокарты, основанные на той же архитектуре, имеющие аналогичное значение TDP, использующие одинаковую печатную плату и конструкцию системы охлаждения.
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Компания NVIDIA урезала шину памяти до 64-бит. Это означает, что максимальная теоретическая пропускная способность была уменьшена вдвое со 192 ГБ/с до 96 ГБ/с. Такие показатели ниже, чем у ещё более старой GeForce GTX 1050 Ti на базе графического процессора Pascal GP107, выпущенного в далеком 2016 году.
Следует сказать, что пропускная способность младших графических процессоров оказывает огромное влияние на производительность, особенно при высоких разрешениях. Поэтому рассматривать эту карту для игр в 2022 году следует только в крайнем случае, но видимо руководство NVIDIA считает иначе. По предварительной информации, ожидается, что игровая производительность GTX 1630 будет меньше, чем у уже упоминавшейся графической карте GeForce GTX 1050 Ti.
Стоимость новинки ожидается на уровне 1000-1100 юаней в Китае, что составляет около 150 долларов, включая налоги. Стоимость видеокарты в других регионах пока остается неизвестной.