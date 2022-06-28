Однако игровые перспективы новинки выглядят весьма туманно

Сегодня состоялся официальный запуск видеокарты GeForce GTX 1630. Эта карта оснащена графическим процессором TU117-150 на устаревшей архитектуре Turing и имеет всего 512 ядер CUDA, что меньше, чем у GeForce GTX 1650. В остальном это очень похожие видеокарты, основанные на той же архитектуре, имеющие аналогичное значение TDP, использующие одинаковую печатную плату и конструкцию системы охлаждения.

реклама

Компания NVIDIA урезала шину памяти до 64-бит. Это означает, что максимальная теоретическая пропускная способность была уменьшена вдвое со 192 ГБ/с до 96 ГБ/с. Такие показатели ниже, чем у ещё более старой GeForce GTX 1050 Ti на базе графического процессора Pascal GP107, выпущенного в далеком 2016 году.

Следует сказать, что пропускная способность младших графических процессоров оказывает огромное влияние на производительность, особенно при высоких разрешениях. Поэтому рассматривать эту карту для игр в 2022 году следует только в крайнем случае, но видимо руководство NVIDIA считает иначе. По предварительной информации, ожидается, что игровая производительность GTX 1630 будет меньше, чем у уже упоминавшейся графической карте GeForce GTX 1050 Ti.

анонсы и реклама Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри Новая топовая 48Gb Nvidia 6800XT - цена упала почти ВДВОЕ 3070Ti MSI подешевела на порядок RTX 3060 <b>Ti от 50 тр</b> 3080 Ti Gigabyte Gaming за 97тр 3080 дешевле 100 тр - скидка 20% -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte Gaming за 50тр 3 вида RTX 3070 Ti дешевле 70 тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti Asus Gaming - 70 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Стоимость новинки ожидается на уровне 1000-1100 юаней в Китае, что составляет около 150 долларов, включая налоги. Стоимость видеокарты в других регионах пока остается неизвестной.