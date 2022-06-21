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AMD работает над еще одним графическим процессором Navi 3X с 16384 потоковыми процессорами
Его выход ожидается только в следующем году
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 Согласно информации от известного инсайдера Greymon55, компания AMD работает над новым вариантом графического процессора Navi3X. Изначально ходили слухи, что Navi 31 будет иметь два GCD (графических вычислительных кристалла) и до 16384 потоковых процессоров, но теперь эти характеристики похоже обновлены. В настоящее время речь идет об одном ядре GCD и 12288 потоковых процессорах. Однако, по словам Greymon55, конфигурация с 16384 потоковыми процессорами, возможно, еще не готова.

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 Похоже, что AMD работает над еще одним, уже четвертым графическим процессором Navi 3X именно с данным количеством ядер. Таким образом, у этого процессора будет больше ядер, чем у Navi 31, и он будет запущен в 2023 году. На данный момент никаких других подробностей нет.

 Согласно информации RedGamingTech, AMD может разрабатывать видеокарту Radeon Pro для рабочих станций с двойной конфигурацией GCD, что может объяснить область применения четвертого графического процессора Navi 3X. Ожидается, что пользовательские модели с двумя GCD дебютируют с архитектурой Navi 4X (RDNA4), а не с Navi 3X, отмечает RedGamingTech.

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 На бумаге этот графический процессор RDNA3 может представлять собой двойную конфигурацию графического процессора Navi 32, который, как ожидается, будет иметь 8192 потоковых процессора. По слухам, этот GPU также будет выпущен в следующем году.

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&lt;TopUpdate&gt;
15:17
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Инсайдеры не теряют надежду на выпуск компанией AMD GPU Navi 3X с двумя GCD и 16384 SP
BarDuck
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