Согласно информации от известного инсайдера Greymon55, компания AMD работает над новым вариантом графического процессора Navi3X. Изначально ходили слухи, что Navi 31 будет иметь два GCD (графических вычислительных кристалла) и до 16384 потоковых процессоров, но теперь эти характеристики похоже обновлены. В настоящее время речь идет об одном ядре GCD и 12288 потоковых процессорах. Однако, по словам Greymon55, конфигурация с 16384 потоковыми процессорами, возможно, еще не готова.
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Похоже, что AMD работает над еще одним, уже четвертым графическим процессором Navi 3X именно с данным количеством ядер. Таким образом, у этого процессора будет больше ядер, чем у Navi 31, и он будет запущен в 2023 году. На данный момент никаких других подробностей нет.
Согласно информации RedGamingTech, AMD может разрабатывать видеокарту Radeon Pro для рабочих станций с двойной конфигурацией GCD, что может объяснить область применения четвертого графического процессора Navi 3X. Ожидается, что пользовательские модели с двумя GCD дебютируют с архитектурой Navi 4X (RDNA4), а не с Navi 3X, отмечает RedGamingTech.
На бумаге этот графический процессор RDNA3 может представлять собой двойную конфигурацию графического процессора Navi 32, который, как ожидается, будет иметь 8192 потоковых процессора. По слухам, этот GPU также будет выпущен в следующем году.