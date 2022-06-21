Его выход ожидается только в следующем году

Согласно информации от известного инсайдера Greymon55, компания AMD работает над новым вариантом графического процессора Navi3X. Изначально ходили слухи, что Navi 31 будет иметь два GCD (графических вычислительных кристалла) и до 16384 потоковых процессоров, но теперь эти характеристики похоже обновлены. В настоящее время речь идет об одном ядре GCD и 12288 потоковых процессорах. Однако, по словам Greymon55, конфигурация с 16384 потоковыми процессорами, возможно, еще не готова.

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Похоже, что AMD работает над еще одним, уже четвертым графическим процессором Navi 3X именно с данным количеством ядер. Таким образом, у этого процессора будет больше ядер, чем у Navi 31, и он будет запущен в 2023 году. На данный момент никаких других подробностей нет.

Согласно информации RedGamingTech, AMD может разрабатывать видеокарту Radeon Pro для рабочих станций с двойной конфигурацией GCD, что может объяснить область применения четвертого графического процессора Navi 3X. Ожидается, что пользовательские модели с двумя GCD дебютируют с архитектурой Navi 4X (RDNA4), а не с Navi 3X, отмечает RedGamingTech.

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На бумаге этот графический процессор RDNA3 может представлять собой двойную конфигурацию графического процессора Navi 32, который, как ожидается, будет иметь 8192 потоковых процессора. По слухам, этот GPU также будет выпущен в следующем году.