После вчерашнего сообщения, продемонстрировавшего впечатляющие результаты графического процессора Intel Arc A730M в тесте 3DMark Time Spy, сегодня появилось больше информации о реальной игровой производительности, и это совсем другая история.
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Пользователь Weibo под ником «Golden Pig Upgrade» протестировал возможности этой дискретной мобильной видеокарты в ряде игр, таких как Assassin’s Creed: Odyssey, Metro Exodus и F1 2020, в двух разрешениях. На данный момент неясно, была ли включена технология Intel DTT. В первоначальных тестах A350M эта технология оказала огромное негативное влияние на производительность. Поэтому не исключено, что она оказала влияние и в этот раз.
Согласно полученным результатам, графический процессор может показать игровой процесс в Metro Exodus со скоростью до 70 кадров в секунду при разрешении 1080p и 55 кадров в секунду при разрешении1440p с использованием установок высокого качества. Такая производительность лучше, чем у RTX 2070, но не так впечатляет, как RTX 3060, показывающая 80 к/с, судя по игровому тесту от Notebookcheck.
В симуляторе F1 2020 Arc A730M набирает в среднем 123 кадра в секунду при разрешении 1080p и 95 кадров в секунду при разрешении 1440p. Для сравнения, RTX 3050 показывает в среднем 120 кадров в секунду в режиме 1080p High.
В таких играх, как Assassin’s Creed: Odyssey, частота кадров составляет 38 к/с в разрешении FullHD и 32 к/с при разрешении 1440p.
Данные программного обеспечения панели управления Intel Arc, показывают, что графический процессор работает с частотой 2050 МГц и имеет мощность 92 Вт. Стоит обратить внимание, что это значение при тестировании в Furmark, поэтому такие показатели почти наверняка не соответствуют реальному использованию.
К сожалению, такой уровень производительности соответствует графическим процессорам NVIDIA RTX 3050 и RTX3060 начального и нижнего среднего уровня. Arc A730M может показать свою силу в синтетических тестах, но, к сожалению, игровая производительность новинки не такая впечатляющая. Возможно, что именно это и является причиной того, что до сих пор на рынке широко не представлены ноутбуки на базе графических процессоров Arc.