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Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
Таким образом, компания Intel вновь заставит своих поклонников полностью сменить платформу при желании получить новый процессор
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 В сети появилась информация, что процессоры Intel Meteor Lake перейдут на новый сокет, а это заставит поклонников продукции компании Intel также покупать новую материнскую плату, если они захотят выполнить апгрейд. Такой подход резко контрастирует с платформой AMD AM4, на которой процессоры, выпущенные в этом году, работают хорошо даже на материнских платах пятилетней давности.

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 Таким образом, для настольных процессоров Intel 14-го поколения под кодовым названием Meteor Lake потребуется новый сокет LGA 2551. Это означает, что текущие материнские платы LGA 1700 будут поддерживать только два поколения ЦП, как это было в течение долгого времени. Напомню, что за текущими процессорами Alder Lake в конце 2022 года последует Raptor Lake.

 Сообщается, что LGA 2551 будет иметь размеры 38 x 46 мм, это на 0,5 мм шире и на 1 мм длиннее, чем LGA 1700. Размещение на 50% большего количества контактов на той же площади означает, что их плотность будет намного выше. Вероятно, это также будет первая платформа компании, поддерживающая только память DDR5.

 Ожидается, что чипы Meteor Lake поступят в продажу в четвертом квартале 2023 года и будет включать в себя несколько новых технологий, разрабатываемых Intel. Одной из главных технологий станет применение модульной архитектуры, а мощность процессоров будет находиться в диапазоне от 5 Вт до 125 Вт.

 Вычислительный модуль будет использовать техпроцесс Intel 4, при чем как для производительных ядер, так и для энергоэффективных. Графический модуль будет построен на техпроцессе TSMC N3 и содержать в два раза больше EU, чем Alder Lake. Все модули объединятся с помощью технологии упаковки Intel Foveros 3D, которая позволяет производителю чипов размещать их друг на другом.

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 Как было сказано, Intel планирует снова сменить сокеты после двух поколений ЦП, как это было с LGA 1200. В отличие от неё, AMD использовала сокет AM4 в четырех поколениях процессоров Zen и некоторых ЦП и APU на основе микроархитектуры Excavator. Например, недавно вышедший процессор Ryzen 7 5800X3D компании на бюджетных материнских платах с чипсетом B350, выпущенных еще в 2017 году, чувствует себя весьма неплохо.

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Процессоры Intel Meteor Lake получат новый сокет LGA 2551
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