На мероприятии IEM 2022 компания Intel представила свою грядущую настольную видеокарту Arc Alchemist. На данный момент эта видеокарта не имеет названия, но известно, что она будет выпущена ограниченным тиражом и должна выйти этим летом. Компания ранее демонстрировала подобный дизайн в видео, но теперь впервые удалось увидеть настоящую видеокарту.
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Представленная видеокарта имеет классическую систему охлаждения, оснащенную двумя вентиляторами, и основана на графическом процессоре Arc Alchemist под кодовым названием ACM-G10, имеющим полную конфигурацию ядер Xe в количестве 32 единиц. Споры о том, является ли она моделью Arc A770 или Arc A780, о которой ходят слухи, продолжаются, но все точно известно, что эта грядущая графическая карта получит 16 ГБ памяти стандарта GDDR6.
Ожидается, что данная флагманская настольная модель Arc будет конкурировать с видеокартами Radeon RX 6700 и GeForce RTX 3070 от AMD и Nvidia. К сожалению, в настоящий момент Intel не планирует каких-либо глобальных запусков, а основное внимание компании сместилось в сторону мобильных платформ и OEM-партнеров.
Геймерам, предпочитающим в качестве игровой платформы персональные компьютеры, скорее всего, придется подождать еще несколько месяцев, чтобы получить более подробную информацию о серии настольных видеокарт Arc.