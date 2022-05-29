Кроме того, многим не понравится откровенно маленьки 5,5-дюймовый OLED-экран

Компания AYANEO сообщила спецификации и цены на свою консоль AIR. Новинка легче и намного дешевле предыдущих консолей компании. Это был необходимый шаг, чтобы не отставать консолей конкурентов, которые появляются чуть ли не каждую неделю.

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AYA Neo Air имеет экран размером всего 5,5 дюймов, что меньше, чем у большинства современных смартфонов. Но это не экран с низким разрешением 720p, а качественная OLED-панель разрешением 1920×1080 пикселей с 99% охватом цветового пространства DCI-P3. Это, безусловно, самая важная особенность игрового устройства, а второй особенностью консоли является её цена. AYA Neo Air имеет стоимость 549 долларов за модель со 128 ГБ внутренней памяти, что больше, чем у самой дешевой версии Steam Deck.

Игровая консоль AYANEO AIR будет предлагаться либо с 6-ядерным процессором Ryzen 5560U, либо с 8-ядерным Ryzen 5825U. Кроме различных процессоров консоли могут отличаться объемом оперативной памяти, которая составляет 8, 16 и даже 32 ГБ.

Использование процессоров Ryzen 5000U на базе архитектуры Zen3 и графики Vega, несомненно скажется на её производительности, таким образом она будет скорее конкурировать с Nintendo Switch OLED, нежели с мощной Steam Deck.

Консоль имеет относительно небольшой аккумулятор на 28 Втч или 38 Втч в зависимости от версии. По оценкам компании, последний гарантирует не менее 1 часа игры в режиме потребления 15 Вт и до 2 часов 27 минут в режиме потребления 5 Вт. Аккумулятор емкостью 28 Втч, который обеспечивает еще меньше времени автономной работы, будет поставляться с самыми дешевыми вариантами.

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Серия AYA NEO AIR будет доступна в пяти вариантах спецификаций и трех цветах: черном, розовом и белом. Как видно, спецификации консоли не особенно впечатляют даже в сравнении с собственными консолями AYANEO с процессорами Ryzen 6000U. В связи с этим можно задаться вопросом, стоит ли вообще выпускать подобное устройство, цена которого не выдерживает никакой конкуренции.