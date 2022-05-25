Новинка имеет довольно внушительные технические характеристики, включая процессор Intel Core i7-11800H

Компания ZOTAC показала очередную версию своего носимого компьютера, который в буквальном смысле оправдывает свое название, так как выполнен в форме рюкзака. Как утверждает производитель, новый VR GO 4.0 идеально подходит для энтузиастов, а также для тех, кого привлекает идея портативных игровых систем.

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Zotac VR GO 4.0 с воздушным охлаждением имеет вес 5,2 кг, а его объем составляет 8,5 литра. Его шасси, выполненное в форме сумки, и имеет улучшенные технические характеристики, включая более мощный процессор Intel Core i7-11800H и мощную профессиональную видеокарту NVIDIA RTX A4500.

Версия 4.0 поставляется с 16 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4 из коробки, которую можно увеличить до 32 ГБ, твердотельным накопителем M.2 объемом 512 ГБ, а имеет свободный 2,5-дюймовый отсек с поддержкой скорости до 6 Гбит/с. Компьютер оснащается также множеством портов, включающих один USB 3.0 Type-C, 6 портов USB 3.0/3.1, 2 порта DisplayPort 1.4, один HDMI 2.1 с поддержкой 8K/60 Гц в режиме HDR и VRR.

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VR GO 4.0 также оснащен 2 батареями по 86,4 Вт/ч с возможностью горячей замены, кабелем на 12 В, док-станцией для зарядки батарей, адаптером переменного тока, кабелем питания и USB-накопителем в стандартной комплектации. Стоимость экзотического игрового компьютера пока остается загадкой.