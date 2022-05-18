Данный бренд малоизвестен на нашем рынке, но принадлежит довольно популярной компании Innovision Multimedia (Inno3D)

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Другая 3070 Ti за 80 тр - пора брать

Группа Innovision Multimedia (Inno3D) представила видеокарту GeForce RTX 3090 Ti A3W под новым брендом AXGaming. Этот бренд использует белые кожухи для большинства своих моделей GeForce RTX 30, а флагманская GeForce RTX 3090 Ti теперь получила камуфляж.

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GeForce RTX 3090 Ti от AXGaming оснащена системой охлаждения с тремя 10-сантиметровым вентилятором. Обычно на видеокартах устанавливают восьми или девяти сантиметровые вентиляторы, а также комбинацию из двух десяти сантиметровых и одного восьми сантиметрового, но три 10-сантиметровых вентилятора вероятно станут нормой для видеокарт сверхвысокого класса, где постоянно увеличивается тепловыделение и требуется большой воздушный поток.

Что касается тактовой частоты, то новинка разогнана на заводе до 1890 МГц, что на 30 МГц больше, чем в спецификациях NVIDIA. 24 ГБ памяти GDDR6X работают со скоростью 21 Гбит/с по умолчанию, кроме того, TDP остался неизменным на уровне 450 Вт, а питание карты осуществляется через один 16-контактный разъем.

Модель A3X имеет толщину в три слота расширения, а печатная плата едва достигает половины длины карты. Это связано с тем, что видеокарта оснащена эталонной V-образной печатной платой NVIDIA PG136.

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Эта модель в настоящее время не появилась ни на одном сайте какого-либо розничного магазина, поэтому стоимость её остается загадкой.