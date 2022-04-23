Однако воспользоваться такой возможностью смогут только владельцы флагманских матермнских плат на чипсете X570

Портал Wccftech сообщает, что компания MSI готовит к выпуску обновление AGESA 1.2.0.7 в ближайшие несколько дней. Это обновление микропрограммы позволит выполнять разгон BCLK для процессора Ryzen 7 5800X3D, но только на материнских платах на базе чипсета X570. Новый BIOS будет поддерживать серии MEG X570 GODLIKE, Ace и Unify.

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Следует отметить, что разгон BCLK процессора Ryzen 7 5800X3D был подробно продемонстрирован в некоторых независимых тестах на прошлой неделе, но он не является простым и не рекомендуется для этого процессора. Первый процессор AMD с 3D V-Cache не был разработан для разгона, и в некоторых сообщениях даже утверждалось, что это может иметь негативные долгосрочные последствия для связи между кристаллом и 3D-Vache. Но ни рекомендации AMD, ни отсутствие официальной поддержки разгона не помешают профессионалам и некоторым производителям материнских плат в полной мере воспользоваться преимуществами самого инновационного процессора на платформе AM4.

С BCLK, установленным на 107 МГц, процессор будет работать на частоте около 4,87 ГГц и напряжении 1,328 В, как показано на снимке экрана, опубликованном MSI. В такой конфигурации процессор набрал 1596 баллов в одноядерном тесте Cinebench R23 и 15488 баллов в многоядерном. Это соответственно на 7,5% и 4,9% выше производительность по сравнению с BCLK, по умолчанию равному 100 МГц.

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AMD Ryzen 7 5800X3D имеет тактовую частоту на 200–400 МГц меньше, чем оригинальная модель без 3D V-Cache. В некоторых тестах, в которых не используются дополнительные 64 МБ кэш-памяти L3, процессор может работать даже медленнее. Настройка BCLK должна сгладить разницу в производительности по сравнению с Ryzen 7 5800X.