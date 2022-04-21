Этим летом игру Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge можно будет приобрести на консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также персональных компьютерах в виде цифровой копии. Оригинальные актеры, которые озвучивали черепах в мультфильме 1987 года такие, как Cam Clarke, Barry Gordon, Rob Paulsen и Townsend Coleman в роли Leonardo, Donatello, Raphael и Michelangelo соответственно, снова озвучат главных героев игры.
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Разработчик и издатель Dotemu анонсировал кооперативный боевик более года назад. Игра станет возвращением к аркадным и консольным играм второй половины 80-х и начала 90-х годов. Shredder's Revenge опирается на пиксельный художественный стиль эпохи и геймплей beat 'em up, который помнят фанаты и старожилы компьютерных игр.
В последнее время наблюдается значительный интерес геймеров по всему миру к классическим играм эпохи игровых приставок. В прошлом месяце компания Konami анонсировала новый пакет, включающий более десятка игр про черепах-мутантов. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection выйдет в конце этого года по цене от 39,99 долларов. Также недавно был анонсирован коллекционный набор с ограниченным тиражом, в котором присутствует упаковка и арт от одного из создателей TMNT Кевина Истмана.