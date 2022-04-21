Герои игры будут озвучены теми же актерами, что и в оригинальном мультфильме 1987 года

Этим летом игру Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge можно будет приобрести на консолях PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, а также персональных компьютерах в виде цифровой копии. Оригинальные актеры, которые озвучивали черепах в мультфильме 1987 года такие, как Cam Clarke, Barry Gordon, Rob Paulsen и Townsend Coleman в роли Leonardo, Donatello, Raphael и Michelangelo соответственно, снова озвучат главных героев игры.

реклама

Разработчик и издатель Dotemu анонсировал кооперативный боевик более года назад. Игра станет возвращением к аркадным и консольным играм второй половины 80-х и начала 90-х годов. Shredder's Revenge опирается на пиксельный художественный стиль эпохи и геймплей beat 'em up, который помнят фанаты и старожилы компьютерных игр.

анонсы и реклама RTX 3050 в Регарде сильно дешевле чем везде RTX 3070 Ti оч дешево в Регарде -200 000р на 3080 Gigabyte Gaming в Ситилинке RTX 3070 Ti Gigabyte Aorus дешевле чем везде <b>RTX 3070 заметно дешевле 100 тр</b> в Ситилинке 3060 дешевле всего в Регарде - смотри цену RTX 3090 в Регарде намного дешевле чем везде Топ видеокарта Nvidia с 48Gb за 1 млн рублей Вдвое подешевел i5 12600K - смотри цену -210 000р на 3080 Ti Asus STRIX в Ситилинке RTX 3060 Ti подешевела в два раза

В последнее время наблюдается значительный интерес геймеров по всему миру к классическим играм эпохи игровых приставок. В прошлом месяце компания Konami анонсировала новый пакет, включающий более десятка игр про черепах-мутантов. Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection выйдет в конце этого года по цене от 39,99 долларов. Также недавно был анонсирован коллекционный набор с ограниченным тиражом, в котором присутствует упаковка и арт от одного из создателей TMNT Кевина Истмана.