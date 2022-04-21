Такой ход событий связывают с большими объемами производства и большей конкуренцией со стороны других компаний

Ожидается, что в этом году компания Samsung выпустит складные смартфоны следующего поколения Galaxy Z Fold4 и Galaxy Z Flip4. Похоже, что компания также планирует нарастить масштаб продажи подобных устройств, и это может стать ключевым решением для рынка.

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По словам инсайдера в цепочки поставок Росса Янга, объемы производства Samsung Galaxy Z Fold4 и Z Flip4 более чем в два раза превышают показатели производства Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3. Это не является сюрпризом, так как информация о поставках дисплеев для Galaxy Z Flip4 уже содержит данные о росте объемов на 70%. Обе складные модели доминировали в этом сегменте в прошлом году, и Samsung надеется развить этот успех в текущем и последующем годах.

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Чтобы облегчить это, Samsung может прибегнуть к снижению стоимости своих устройств в сравнении с текущей линейкой компании. Росс Янг твердо в этом уверен. Это неудивительно, поскольку Galaxy Z Fold3 дебютировал по цене 1799 долларов, в то время как рекомендованная производителем розничная цена Galaxy Z Fold2 в свое время составляла 1999 долларов. Кроме того стоит сказать, что Galaxy Z Fold4 также столкнется с жесткой конкуренцией со стороны других компаний, и снижение стоимости будет верным шагом для завоевания сердец и кошельков потребителей.