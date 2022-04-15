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В сети обнаружена материнская плата с чипсетом AMD B650 и процессором AMD Ryzen 7000
К сожалению изображения самой платы отсутствует
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 Инсайдер @9550pro обнаружил первое свидетельство существования материнской платы AMD на чипсете B650 следующего поколения.

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 На предполагаемом скриншоте показана материнская плата MSI MAG B650 с процессором AMD Eng, являющимся инженерным образцом.  Это говорит о том, что AMD уже разрабатывает серию материнских плат среднего класса B650, и не должно быть никаких задержек с их выходом после выпуска флагманских моделей на чипсете X670 (или X690).

 AMD B650 станет частью совершенно новой платформы AM5 с сокетом LGA1718 для процессоров Ryzen 7000 под кодовым названием Raphael. Имея это в виду, следует предположить, что показанный здесь инженерный образец является таким процессором Zen4.

 На что стоит обратить внимание, так это на высокое напряжение VCore 1,532 В. Неясно, является ли это ошибкой или уже тестируется разгонный потенциал серии следующего поколения, но, учитывая, что ранние образцы традиционно имеют низкие тактовой частоты и возможности разгона, это напряжение необязательно имеет большое для данной серии процессоров.

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 Процессоры AMD Raphael станут первыми настольными процессорами со встроенной графикой Radeon. Ожидается, что эти 5-нм чипы будут иметь до 16 ядер Zen4 и поддерживать новую память DDR5. Запуск процессоров Ryzen 7000 ожидается в конце этого года.

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