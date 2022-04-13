При этом спидраннер не сражался ни с одним боссом в игре

Всех любителей компьютерных игр можно условно разделить на две основных категории. Одни любят изучать досконально изучать каждый метр игрового пространства, другие стараются пройти как можно быстрее игру и приступить к следующеё. Однако, есть небольшое число игроков, которые установить своеобразные рекорды по скоростному прохождению игр. Не каждая игра может похвастаться возможностями сверхбыстрого прохождения, но новая Elden Ring позволяет это сделать. В обычном режиме игра рассчитана на несколько десятков часов игрового времени. Однако спидраннер по имени Distortion2 пошел по другому пути. В прошлом месяце он смог пройти игру за 49 минут. Сегодня ему удалось сделать то же самое за 6 минут и 59 секунд, побив собственный рекорд в 8 минут и 56 секунд, установленный вчера.

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В видео ниже видно, что скорость прохождения в значительной степени зависит от игровых багов. Определенные действия могут пронести персонажа игры мимо большинства боссов и обмануть игру, заставив ее думать, что они были побеждены.

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Хотя игры From Software, возможно, являются одними из самых сложных, они часто имеют множество критических ошибок. Предыдущие игры, такие как Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice и Bloodborne, также имеют немало недостатков, которыми пользуются спидраннеры, а Distortion2 довольно часто занимает лидирующие позиции в списках мировых рекордов. Текущий рекорд Elden Ring, скорее всего, какое-то время останется нетронутым, поскольку Distortion2 заявил, что на данный момент не обнаружены новые баги, позволяющие еще быстрее завершить игру, но он находится в поиске критических ошибок и не теряет надежды на новые рекорды.