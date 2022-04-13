Всех любителей компьютерных игр можно условно разделить на две основных категории. Одни любят изучать досконально изучать каждый метр игрового пространства, другие стараются пройти как можно быстрее игру и приступить к следующеё. Однако, есть небольшое число игроков, которые установить своеобразные рекорды по скоростному прохождению игр. Не каждая игра может похвастаться возможностями сверхбыстрого прохождения, но новая Elden Ring позволяет это сделать. В обычном режиме игра рассчитана на несколько десятков часов игрового времени. Однако спидраннер по имени Distortion2 пошел по другому пути. В прошлом месяце он смог пройти игру за 49 минут. Сегодня ему удалось сделать то же самое за 6 минут и 59 секунд, побив собственный рекорд в 8 минут и 56 секунд, установленный вчера.
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В видео ниже видно, что скорость прохождения в значительной степени зависит от игровых багов. Определенные действия могут пронести персонажа игры мимо большинства боссов и обмануть игру, заставив ее думать, что они были побеждены.
Хотя игры From Software, возможно, являются одними из самых сложных, они часто имеют множество критических ошибок. Предыдущие игры, такие как Dark Souls 3, Sekiro: Shadows Die Twice и Bloodborne, также имеют немало недостатков, которыми пользуются спидраннеры, а Distortion2 довольно часто занимает лидирующие позиции в списках мировых рекордов. Текущий рекорд Elden Ring, скорее всего, какое-то время останется нетронутым, поскольку Distortion2 заявил, что на данный момент не обнаружены новые баги, позволяющие еще быстрее завершить игру, но он находится в поиске критических ошибок и не теряет надежды на новые рекорды.