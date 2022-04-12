Видеокарта появилась в списке Южнокорейского национального радиоисследовательского агентства (RRA)

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Хотя в сети давно появились сообщения о планах AMD обновить свою графическую линейку платами Radeon RX 6x50 в конце апреля, официальных подтверждений этому никогда не появлялось. Теперь подача заявки в Южнокорейское национальное радиоисследовательское агентство (RRA), которое сертифицирует аппаратное обеспечение, продаваемое в стране, указывает на то, что AMD Radeon RX 6750 XT может появиться.

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Корпорация TUL, выпускающая видеокарты под брендом PowerColor, добавила модель Radeon RX 6750 XT в базу данных RRA. Такую информацию обнаружил известный отраслевой инсайдер @harujaze6179. Карта имеет название PowerColor RX 6750 XT Devil D6 12 ГБ. Из этого можно сделать вывод, что модель RX 6750 XT действительно существует и несет на борту 12 ГБ памяти GDDR6.

Присутствие в названии слова Devil указывает на то, что это не стандартная видеокарта, а усовершенствованная модель с модулем регулирования напряжения (VRM) и высокопроизводительной системой охлаждения.

Спецификации видеокарты неизвестны, но из предыдущих утечек известно, что основное отличие Radeon RX 6750 XT от обычной модели RX 6700 XT является память GDDR6 со скоростью передачи данных 18 GT/s, что даст графическому процессору до 12,5% больше пропускной способности памяти.

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Кроме Radeon RX 6750 XT AMD предполагается вывод плат Radeon RX 6950 XT и Radeon RX 6650 XT в конце апреля. Компания AMD официально не подтвердила такие планы, поэтому сроки запуска вполне могут сдвинуться на более далекую перспективу.