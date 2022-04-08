Пользователь форума ServeTheHome показал материнскую плату на Socket SP5 (LGA6096) для будущих процессоров AMD EPYC Genoa. Фотография подтверждает, что Genoa будут иметь поддержку 12-канальной памяти DDR5, открывая возможность использования до 12 ТБ высокоскоростной памяти на одной материнской плате.
реклама
Таинственная материнская плата выполнена в форм-факторе E-ATX, вмещающем разъем Socket SP5 и 12 слотов памяти DDR5. Socket SP5 содержит 6096 контактов в то время, как Socket SP3, используемый чипами AMD EPYC Naples, Rome и Milan, имеет всего 4094 контакта. Таким образом Socket SP5 имеет на 49% контактов больше. Существенное увеличение размера сокета объясняется улучшенными характеристиками Genoa, включающими до 96 ядер Zen 4, поддержку DDR5 и поддержку PCIe 5.0. Кроме того, Socket SP5 будет поддерживать процессоры Bergamo, преемников Genoa, количество ядер у которых увеличится до 128 ядер.
Ранее AMD подтвердила, что Genoa будет поддерживать DDR5, но не рассказала подробностей. Однако драйвер AMD и взлом серверов Gigabyte подтвердили слухи о том, что Genoa будет поддерживать 12 каналов памяти. Новая фотография является дополнительным тому свидетельством.
Genoa будут не только будут работать с большим объемом памяти, но и высокочастотные модули DDR5-5200. Тем не менее скорость передачи данных будет сильно зависеть от типа модулей DIMM, задержек памяти и количества слотов памяти.
AMD подтвердила в своей презентации, что уже передала для тестировов процессоры своим клиентам. Это объясняет, как фотография материнской платы могла попасть в сеть. AMD не назвала конкретную дату запуска, но вероятнее всего процессоры Genoa должны появиться до конца года.