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Новая утечка раскрыла частоты чипсета Snapdragon 7 Gen 1: от 1,8 до 2,36 ГГц
Ожидается, что выход новинки состоится в мае
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 Несколько дней назад в сети впервые появились подробности о чипсете Snapdragon 7 Gen 1, показавшие, что он будет иметь архитектуру ARM V9, но без ядра Cortex-X2. Новая утечка показывает еще больше подробностей о чипсете.

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 Как сообщает Digital Chat Station, чипсет Snapdragon 7 Gen 1 будет использовать конфигурацию из четырёх ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,36 ГГц и четырёх ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Однако предположительно эти тактовые частоты не являются окончательными, поскольку чипсет все еще находится в стадии тестирования.

 Инсайдер также не может конкретно сказать о том, кто производит Snapdragon 7 Gen 1. Текущая данные склоняются к чипсету, созданному Samsung и почти наверняка на том же 4-нм техпроцессе, который лежит в основе Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. На данный момент известно, что этот техпроцесс хуже, чем аналог от TSMC, используемый при производстве Dimensity 9000 и даже 5-нм техпроцесс тайваньской компании, как видно на впечатляющем примере Dimensity 8100.

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 Дата выхода чипсета Snapdragon 7 Gen 1 в настоящее время не известна. Однако по некоторым данным это может случиться уже в мае.

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#qualcomm #snapdragon #dimensity 9000 #snapdragon 7 gen 1
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