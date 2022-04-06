Ожидается, что выход новинки состоится в мае

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

RTX 3060 подешевела БОЛЕЕ чем в два раза

Несколько дней назад в сети впервые появились подробности о чипсете Snapdragon 7 Gen 1, показавшие, что он будет иметь архитектуру ARM V9, но без ядра Cortex-X2. Новая утечка показывает еще больше подробностей о чипсете.

реклама

Как сообщает Digital Chat Station, чипсет Snapdragon 7 Gen 1 будет использовать конфигурацию из четырёх ядер Cortex-A710 с тактовой частотой 2,36 ГГц и четырёх ядер Cortex-A510 с тактовой частотой 1,8 ГГц. Однако предположительно эти тактовые частоты не являются окончательными, поскольку чипсет все еще находится в стадии тестирования.

Инсайдер также не может конкретно сказать о том, кто производит Snapdragon 7 Gen 1. Текущая данные склоняются к чипсету, созданному Samsung и почти наверняка на том же 4-нм техпроцессе, который лежит в основе Exynos 2200 и Snapdragon 8 Gen 1. На данный момент известно, что этот техпроцесс хуже, чем аналог от TSMC, используемый при производстве Dimensity 9000 и даже 5-нм техпроцесс тайваньской компании, как видно на впечатляющем примере Dimensity 8100.

анонсы и реклама Core i5 11600K <b>втрое</b> подешевел 455 000р скидка на топ карту NVIDIA i5 12400 более чем в 2 раза подешевел Более чем ВДВОЕ подешевела RTX 3080 ASUS Скидка 200 000р на 3080 Gigabyte Gaming Вдвое упала цена <b>RX 6500XT </b> RTX 3060 подешевела в ДВА раза В ТРИ раза подешевел Ryzen 5 5600X 650 000р скидка на комп Alienware Скидка 120 000р на RTX 3070 в Ситилинке 32Gb DDR5 подешевела в ДВА раза Горы смартфонов от 5тр в Ситилинке

Дата выхода чипсета Snapdragon 7 Gen 1 в настоящее время не известна. Однако по некоторым данным это может случиться уже в мае.