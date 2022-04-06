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Компании DeLorean Motor Company сообщила, что долгожданный электромобиль DeLorean будет представлен 18 августа. Стоит отметить, что это не та компания, которая выпускала оригинальный DMC-12, ставший известным после трилогии "Назад в будущее". Современная компания специализируется на восстановлении старых автомобилей DeLorean.

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DeLorean Motor Company объявила, что концепт-кар будет показан на церемонии вручения наград на конкурсе элегантности в Пеббл-Бич в рамках Недели автомобилей в Монтерее. Открытие изначально планировалось провести 21 августа, но его перенесли на три дня раньше.

Презентация станет частью серии мероприятий, посвященных автомобилю. Помимо демонстрации дизайна, DeLorean также объявит на выставке название автомобиля. Наряду с объявлением новой даты презентации DeLorean также поделилась изображением задней части электромобиля.

На изображении видна левая сторона и задний фонарь автомобиля. Кроме того, видео на веб-сайте компании предполагает, что у автомобиля будут двери типа «крыло чайки», как у DMC-12.

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Еще в прошлом году DeLorean заявила, что работала над дизайном автомобиля с принадлежащей Lamborghini компанией Italdesign, известной своим партнерством с Volkswagen в 70-х годах.