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Выход видеокарт Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT перенесен на 10 мая
Ранее планировалось, что новинки станут доступны уже в апреле
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 Слухи о том, что AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT находятся в стадии разработки, появились в начале 2022 года. Последующие утечки из нескольких источников сообщали, что новинки должны выйти в апреле 2022 года. Однако ресурс Videocardz узнал, что дата была перенесена, и теперь AMD планирует представить графические процессоры 10 мая.

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 В сети появились свежие изображения AMD Radeon RX 6950 XT, Radeon RX 6750 XT и Radeon RX 6650 XT. Они показывают две старшие модели с тремя вентиляторами и младшую модель с двумя вентиляторами. В отличие от Nvidia GeForce RTX 3090 Ti, в обновленных видеокартах не используются новые разъемы питания, хотя, например, Radeon RX 6950 XT может быть довольно прожорливым в плане энергопотребления.

 В сообщении также говорится, что новая информация о AMD Radeon RX 6400 начального уровня также может быть раскрыта 10 мая. Кроме того, AMD также может пролить свет на Radeon RX 6300, предполагаемую карту, предназначенную исключительно для сборщиков готовых систем. Что касается AMD Radeon 6650 XT, RX 6760 XT и RX 6950 XT, то они должны получить более быстрые модули памяти на 18 Гбит/с и более высокие тактовые частоты, как в базе, так и в разгоне.

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 Поскольку графические процессоры на базе RDNA3 уже не за горами, большинство продвинутых пользователей предпочтут дождаться новые модели и потерпеть несколько месяцев. Во всяком случае, линейка AMD Radeon RX 6X50 XT может вызвать небольшое снижение цен на графические процессоры до такого уровня, что их можно будет купить по рекомендованной розничной стоимости.

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