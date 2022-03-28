Его показатели даже хуже предшественника Galaxy S21

Стал известен результат тестирования батареи европейской версии Galaxy S22 в DxOMark. Напомню, что Samsung продает в Европе серию Galaxy S22 с процессором Exynos 2200, который основан на 4-нм техпроцессе и графическом процессоре Xclipse 920. Другие рынки получили Galaxy S22 с флагманским чипсетом Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm.

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Как видно из скриншотов ниже, DxOMark плохо оценивает время автономной работы всех моделей Exynos 2200, особенно Galaxy S22. В то время как DxOMark критикует высокое энергопотребление Exynos 2200 в режиме ожидания, аккумулятор Galaxy S22 емкостью 3700 мАч не помогает. Как и ожидалось, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra работают дольше, чем младший брат, но только из-за их аккумуляторов емкостью 4500 мАч и 5000 мАч соответственно.

Что еще хуже, Galaxy S22 отстает от своего предшественника, который в большинстве случаев сопоставим с Xiaomi 11T Pro по времени автономной работы. Версия Galaxy S21 с Exynos не уступает Apple iPhone 13, кроме воспроизведения музыки. Таким образом, по данным DxOMark смартфон Galaxy S22 является шагом назад по сравнению с Galaxy S21 в отношении времени автономной работы.

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Фактически, Galaxy S22 занимает последнее место в рейтинге DxOMark, уступая даже iPhone 12 mini. Кроме того, Galaxy S22 также не может похвастаться высокой скоростью зарядки своего аккумулятора, емкость которого составляет всего 3700 мАч. DxOMark утверждает, что тестовому устройству потребовалось 1:39 часа для полной зарядки по проводу и 2:13 часа при беспроводной подзарядке.