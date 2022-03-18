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Все 20 украденных у Wildberries видеокарт RTX 3070 Ti возвращены на склад
Преступники намеревались реализовать видеокарты по 60 тысяч рублей в одном из ломбардов
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 Сегодня стало известно, что работники склада российского онлайн ретейлера Wildberries пытались украсть партию из двадцати видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, но были задержаны полицией. Все трое преступников попали на видео при попытке хищения. Двое воров являлись сотрудниками компании, а третий был посторонним лицом.

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 На видео, опубликованном ресурсом Mash можно видеть, как воришки прогуливаются по складу Wildberries, катая по коридорам несколько невзрачных картонных коробок. При смене камеры видно, как воры катят ящики на лестничную клетку, а через несколько секунд хватают видеокарты Nvidia GeForce RTX 3070 Ti из ящиков и бегут вверх по лестнице. Затем вид камеры снова меняется, и можно видеть, как двое работников склада бросают коробки с видеокартами из окна ожидающему снаружи третьему подельнику.

 Троица воров решила продать одну из новых видеокарт Nvidia GeForce RTX 3070 Ti в местный ломбард за 60 000 рублей в качестве проверки работы своей преступной схемы. Однако, владелец ломбарда с подозрением относился к происхождению товара и решил сообщить в полицию.

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 У нас GeForce RTX 3070 Ti продается в среднем по 200 000 рублей. Таким образом, если бы злоумышленникам удалось завершить свое преступный замысел, то ущерб магазину составил около 4 миллионов рублей, а воры получили бы 1,2 миллиона.

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Gringo
22:10
Инстаграм в РФ заблокирован и без ВПН не открывается. Не вводи людей в заблуждение.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Вежливый стингер
22:09
VPN не поможет если пров сольет адреса кому надо. А он сольет.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
Николь Куравцова
22:09
У меня браузер "огненная лиса" с VPN, мне брат установил! Думаешь мой брат не знает, что делает? Ха, как бы не так! Я сейчас сама пишу через VPN, чтобы не палиться.
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Pavel Patron
22:09
Это спецоперационные цены
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Вежливый стингер
22:09
Вот и славно. Ремонтики будут по бумажным инструкциям платы паять.
РИА: YouTube в России могут заблокировать уже сегодня
D-IMA
22:09
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Dmitry Mitry
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Коля ты научись читать внимательно. Ясно же и понятно написано, что браузеры чистые, это означает, что ВПНы не используются. Ещё раз повторю, чистые = без каких-либо дополнений или расширений.
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