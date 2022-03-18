Обновление также будет содержать февральский патч безопасности

Глобальная версия смартфона Poco X3 Pro недавно получила обновление до MIUI 13. В настоящее время компания Xiaomi расширяет выпуск обновления, предоставляя владельцам смартфонов в Европе аналогичную стабильную сборку MIUI 13.

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Новое обновление для Poco X3 Pro имеет номер сборки «V13.0.1.0.SJUEUXM», это означает, что данная сборка основана на базе Android 12.Размер установочного файла имеет объем 3,1 ГБ, как и глобальная сборка, выпущенная ранее в этом месяце. Обновление также включает февральский патч безопасности.

Смартфон Xiaomi Mi 11 Ultra также получает новые стабильные сборки на основе MIUI 13. Обновления с номерами версий программного обеспечения «V13.0.2.0.SKAMIXM» и «V13.0.5.0.SKAEUXM» предназначены для глобальных и европейских моделей смартфонов соответственно. Интересно, что обновление для Европы в настоящее время недоступно для пользователей в Польше и Франции. Однако список поддерживаемых стран изменится уже в ближайшие дни.

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Стоит однако сказать, в сети появилось множество сообщений, что после установки обновления MIUI 13 на Xiaomi Mi 11 Ultra, смартфоны блокируются. Таким образом, вероятно, лучшим выходом будет дождаться исправления ошибок прошивки, а уже потом устанавливать её на своё устройство.