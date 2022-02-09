Лидером стал смартфон IQOO 9 Pro

Мобильные процессоры линейки Snapdragon полностью доминируют в январской диаграмме производительности флагманских Android-смартфонов от AnTuTu. Новый флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 1 занимает семь верхних позиций, а три нижние места занимают смартфоны на базе Snapdragon 888 Plus. Это отличный результат для компании Qualcomm, которая все больше сталкивается с растущей конкуренцией со стороны таких производителей, как MediaTek и Samsung.

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Лидером по данным AnTuTu является модель iQOO 9 Pro, за которым следует оригинальная модель того же производителя iQOO 9. Наряду с iQOO 9 и iQOO 9 Pro получить более одного миллиона баллов AnTuTu удалось только смартфону GT2 Pro компании Realme. Замыкают пятерку лидеров смартфоны OnePlus 10 Pro, набравший 993000 баллов, и самый производительный телефон компании Xiaomi - Xiaomi 12 Pro с 980828 баллами.

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Следующие два места занимают устройства Motorola Moto Edge X30 и Xiaomi 12, которые также работают на чипсете Snapdragon 8 Gen 1. Последними смартфонами в лидирующей десятке рейтинга являются Black Shark 4S Pro, RedMagic 6S Pro и iQOO 8 Pro, за работу которых отвечает предыдущий флагманский чипсет компании Qualcomm - Snapdragon 888 Plus.