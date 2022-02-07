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Новое обновление Steam увеличивает полезный объем накопителя консоли Steam Deck
Однако оно будет также полезно и пользователям персональных компьютеров
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 Как сообщает ресурс Phoronix, в эту пятницу Valve выпустила новое бета-обновление Steam. Теперь, когда Steam обнаруживает устаревший или неиспользуемый код шейдера перед кэшированием, Steam автоматически сбрасывает его и удаляет для экономии места в хранилище при изменении или обновлении драйвера графического процессора. Эта функция появилась вовремя, как раз выходу консоли Steam Deck, которая должна извлечь из этого большие преимущества, особенно это касается базовой модели с объемом памяти 64 ГБ.

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 Но эта функция не будет ограничена только Steam Deck, она также будет работать на обычных игровых ПК под управлением Windows, Linux и Mac. Специально для пользователей Linux Phoronix отмечает, что эта функция пригодится геймерам, которые часто используют Git-сборки новых графических драйверов Mesa, обновляющиеся не чаще одного раза в неделю.

 Сейчас предварительная компиляция становится все более популярной. она даже используется в мобильных телефонах. Например, при использовании смартфонов компании Samsung можно запустить Samsung Galaxy App Booster, который предварительно компилирует все приложения на телефоне, чтобы сокращает время загрузки до 15%.

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 Как правило, предварительно скомпилированные шейдеры в системе обычно могут занимать пару гигабайт памяти, если пользователь играет в несколько игр, и могут занимать до 10 ГБ или более, если играет в несколько десятков игр. Таким образом, новое бета-обновление клиента Steam может быть очень важным для систем с небольшими накопителями и базовыми моделями Steam Deck.

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