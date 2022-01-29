Текущая версия видеокарты производится с использованием графического процессора GA104

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Согласно информации из последней бета-версии AIDA64, мы скоро станем свидетелями выхода нового поколения графических карт Nvidia GeForce RTX 3060 Ti для настольных ПК. На первый взгляд характеристики должны остаться прежними. Однако главным является GPU. Им станет GA103, а не используемый в настоящее время GA104.

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Пользователь Twitter HXL заметил это изменение на странице загрузки бета-версии AIDA 6.60.5918. О графическом процессоре GA103 стало известно, когда компьютерный энтузиаст из Китая решил разобрать свой новый ноутбук на базе GeForce RTX 3080 Ti, чтобы рассмотреть его подробнее. Некоторые ожидали, что новый мобильный графический процессор будет сильно урезанной версией GA102, но вместо этого был обнаружен совершенно новый чип. Могла возникнуть мысль, что настольная версия этого графического процессора могла бы стать основой карты, расположенной между RTX 3070 Ti и RTX 3080, но, как показала AIDA, этой видеокартой стала GeForce RTX 3060 Ti.

В сравнительной таблице выше видно, что графический процессор GA103 новой карты RTX 3060 Ti использует только 42% имеющихся ядер CUDA, в то время как старая версия использует GA104 на 79%. Нельзя точно указать причину обновления настольной RTX 3060 Ti, возможно, что таким образом Nvidia избавляется от бракованных кристаллов GA103, не способных работать на полную мощность.

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Стоит сказать, что несмотря на одинаковые характеристики видеокарт, новая RTX 3060 Ti на базе GA103 будет предпочтительнее за счет более высокого разгонного потенциала.