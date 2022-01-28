Кроме того, форма корпуса и кнопки громкости напоминают iPhone 4

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<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Известные инсайдеры @Shadow_Leak и @yabhishekd поделились в Twitter предполагаемым изображением смартфона серии Redmi K50. Приведенное ниже изображение, по-видимому, получено из сети Weibo, хотя неясно, какой именно версией Redmi K50 является смартфон.

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Смартфон в некотором роде напоминает серию Redmi Note 11, с его плоскими краями и фронтальной камерой в отверстии экрана. Круглые кнопки регулировки громкости очень похожи на таковые у iPhone 4, что очень странно для смартфона Xiaomi. Но похоже, что модуль фронтальной камеры устройства является его самой необычной деталью. Довольно необычно смотрятся три диагонально расположенные линзы в круглом корпусе.

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Согласно последним слухам, компания Xiaomi выпустит серию Redmi K50 как минимум в трех версиях, включая Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Впрочем, версия Gaming Edition тоже может появиться в ближайшем будущем. Кроме того, Xiaomi уже подтвердила некоторые характеристики Redmi K50: вибромотор CyberEngine, аккумулятор емкостью 4700 мАч и зарядка мощностью 120 Вт. Серия Redmi K50 должна появиться в конце следующего месяца с несколькими вариантами чипсетов такими, как Snapdragon 8 Gen 1 и Dimensity 9000.