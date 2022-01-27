Площадь кристалла NVIDIA GA103 составляет 496 мм²

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

<b>RTX 3050</b> уже можно купить в Ситилинке

Спустя два дня после официального запуска мобильного графического процессора RTX 3080 Ti, появились его первые фотографии благодаря китайскому ютуберу Geekerwan.

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История графического процессора GA103 началась в мае 2019 года. Именно тогда Kopie7Kimi сообщил первую информацию о предполагаемой линейке NVIDIA Ampere. Этот новый графический процессор был включен в список грядущей на тот момент серии GeForce RTX 30. Однако подтверждение этой информации появилось только в январе 2022 года.

На этой неделе NVIDIA официально представила свою видеокарту для ноутбуков GeForce RTX 3080 Ti на базе графического процессора GA103S/GA103M, имеющим обозначение GN20-E8-A1. Однако это не полная версия графического процессора GA103, поскольку, по слухам, в спецификациях упоминается 7680 ядер CUDA, тогда как мобильный 3080 Ti имеет 7424 ядра.

Также следует отметить, что полноценный GPU GA103 предположительно имеет десять 32-битных контроллеров памяти, что указывает на максимальную 320-битную шину памяти, в то время, как RTX 3080 Ti имеет 256-битный интерфейс.

Geekerwan придумал интересный способ продемонстрировать, какое место в линейке занимает GA103. На данный момент он используется только в мобильной видеокарте RTX 3080 Ti, тогда как RTX 3070Ti по-прежнему использует младший графический процессор GA104.

Согласно данным ютубера, размер графического процессора GA103 составляет 496 мм², это означает, что он на 26,5% больше, чем GA104.

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На данный момент неизвестно имеет ли NVIDIA планы использовать GPU GA103 в настольных видеокартах. Возможно в будущем после накопления значительного количества отбраковок компания выпустит некую видеокарту с урезанным функционалом для нетребовательных пользователей.