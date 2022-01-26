Об этом свидетельствуют первые тесты в Geekbench

На Geekbench появились результаты тестов процессора AMD Ryzen 5 6600H. Данный процессор построен на архитектуре Zen 3+ Rembrandt и набрал 1472 балла в одноядерном и 8054 балла в многоядерном тесте Geekbench. Ранние утечки показали, что одноядерные и многоядерные результаты Intel Core i5-12500H в Geekbench составили 1602 и 8367 в одном прогоне и 1503 и 6896 во втором. Хотя одноядерный результат AMD Ryzen 5 6600H немного ниже, ему удается не отставать от процессора Alder Lake-P в многоядерном тесте. Это еще более впечатляет, если вспомнить, что у Ryzen 5 6600H меньше ядер, а именно 6, чем у Core i5-12500H, имеющем 12 ядер. Восемь из них являются ядрами Golden Cove. Плохую оценку в одноядерном тесте процессора можно списать на не оптимизированные драйверы и не финальную ревизию чипов.

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AMD Ryzen 5 6600H предлагает значительный прирост производительности по сравнению со своим предшественником AMD Ryzen 5 5600H, который в среднем набирает 1374 и 6505 баллов в Geekbench. Будет интересно посмотреть, как новая линейка покажет себя в реальных приложениях. Хотя флагманские чипы, такие как Ryzen 9 6900HX и Core i9-12900HK имеют непревзойденную производительность, в реальности большинство пользователей будут покупать ноутбуки среднего ценового диапазона. Таким образом у модели Ryzen 6 6600H в сочетании с графическим процессором RDNA2 есть все шансы стать лидером на рынке ноутбуков среднего класса, который раньше был прерогативой Intel.