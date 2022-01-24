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В сети появились результаты тестов мобильной видеокарты GeForce RTX 3080 Ti
Однако к результатам следует отнестись с недоверием, так как тесты проводились при участии Nvidia
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 На YouTube канале HardwareCanucks вышло новое видео, демонстрирующее производительность еще не выпущенной дискретной мобильной видеокарты RTX 3080 Ti. По данным HardwareCanucks, ноутбуки с графическими процессорами NVIDIA RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti будут выпущены уже завтра. Представленное видео не является обзором и не должно рассматриваться как таковое, так как было проспонсировано компанией NVIDIA и к результатам тестов следует относиться с недоверием.

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 Канал HardwareCanucks показал тестирование в играх: Watch Dogs, Metro Exodus, Doom: Eternal и COD Vanguard в разрешении 1440p. Тесты также были проведены с включенными технологиями DLSS и трассировкой лучей, чтобы продемонстрировать весь потенциал архитектуры Ampere. Интересно, что RTX 3080 Ti сравнивалась не с ближайшими конкурентами из собственной линейки RTX 30, а с RTX 2080 SUPER, считающимся флагманским мобильным графическим процессором предыдущего поколения.

 В среднем RTX 3080 Ti на 40% быстрее RTX 2080 Super при разрешении 1440p с предустановленными высокими настройками. Тестирование проводилось на ноутбуках Razer Blade 17 и 17 PRO. С включенной трассировкой лучей RTX 3080 Ti превосходит своего «преемника» на 81%, а с DLSS разрыв между этими моделями составляет 63% в пользу RTX 3080 Ti.


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 Напомню, что видеокарта GeForce RTX 3080 Ti оснащена новым графическим процессором под названием GA103S, разработанным специально для ноутбуков. Новинка оснащена 7424 ядрами CUDA и 16 ГБ локальной видеопамяти стандарта GDDR6 на 256-битной шине.

#nvidia #nvidia ampere #geforce rtx 3080 ti #razer #rtx 3080 ti #rtx 30 #rtx 2080 super
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