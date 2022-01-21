Специально для этого компания разместила соответствующую диаграмму производительности

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus - лучше цены нет

Вчера NVIDIA обновила страницу своего сайта с GeForce RTX 3050, где был представлена новая диаграмма производительности.

реклама

Интересно, что это, пожалуй, самая бессмысленная диаграмма, когда-либо сделанная на сайте NVIDIA. Компания сравнивает свою настольную карту RTX 3050 с GTX 1650 и GTX 1050, которые считаются предшественниками будущей модели Ampere. Обе карты не имеют аппаратного ускорения трассировки лучей.

На этой диаграмме настольный графический процессор NVIDIA RTX 3050 предлагает более 60 fps в Control и Minecraft в режиме RTX ON. Между тем, GTX 1650 и GTX 1050 не поддерживают трассировку лучей и DLSS, поэтому их производительность имеет нулевое значение.

Остается только догадываться, что имела в виду NVIDIA, создавая этот график. Возможно, компания хотела подчеркнуть тот факт, что RTX 3050 является вторым графическим процессором линейки XX50 с ускорением трассировки лучей, первой из которых была RTX 2050.

Диаграмма быстро набрала популярность и была превращена Джарродом Уолтоном из Tom’s Hardware в своего рода мем.

Кроме того, с обновлением веб-сайта появились европейские цены на RTX 3050. Карта будет стоить 279 евро в еврозоне, что составляет около 312 долларов. О розничных ценах пока ничего не известно, но эта карта, без сомнения, будет стоить дороже, особенно в Европе.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b> -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus RTX 3070 со скидкой 15 000р

Напомню, что NVIDIA RTX 3050 является новой моделью начального уровня на базе графического процессора GA106-150 с 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ встроенной памяти GDDR6, интерфейсом PCIe Gen4 X16. С поддержкой DLSS видеокарта определенно будет более успешной, чем только что выпущенный Radeon RX 6500XT.