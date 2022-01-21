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NVIDIA рассказала о большом превосходстве RTX 3050 над GTX 1650 и GTX 1050
Специально для этого компания разместила соответствующую диаграмму производительности
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 Вчера NVIDIA обновила страницу своего сайта с GeForce RTX 3050, где был представлена новая диаграмма производительности.

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 Интересно, что это, пожалуй, самая бессмысленная диаграмма, когда-либо сделанная на сайте NVIDIA. Компания сравнивает свою настольную карту RTX 3050 с GTX 1650 и GTX 1050, которые считаются предшественниками будущей модели Ampere. Обе карты не имеют аппаратного ускорения трассировки лучей.

 На этой диаграмме настольный графический процессор NVIDIA RTX 3050 предлагает более 60 fps в Control и Minecraft в режиме RTX ON. Между тем, GTX 1650 и GTX 1050 не поддерживают трассировку лучей и DLSS, поэтому их производительность имеет нулевое значение.

 Остается только догадываться, что имела в виду NVIDIA, создавая этот график. Возможно, компания хотела подчеркнуть тот факт, что RTX 3050 является вторым графическим процессором линейки XX50 с ускорением трассировки лучей, первой из которых была RTX 2050.

 Диаграмма быстро набрала популярность и была превращена Джарродом Уолтоном из Tom’s Hardware в своего рода мем.

 Кроме того, с обновлением веб-сайта появились европейские цены на RTX 3050. Карта будет стоить 279 евро в еврозоне, что составляет около 312 долларов. О розничных ценах пока ничего не известно, но эта карта, без сомнения, будет стоить дороже, особенно в Европе.

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 Напомню, что NVIDIA RTX 3050 является новой моделью начального уровня на базе графического процессора GA106-150 с 2560 ядрами CUDA, 8 ГБ встроенной памяти GDDR6, интерфейсом PCIe Gen4 X16. С поддержкой DLSS видеокарта определенно будет более успешной, чем только что выпущенный Radeon RX 6500XT.

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