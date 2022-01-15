Проблема является не только аппаратной, но также на уровне BIOS

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

TweakTown со ссылкой на собственные источники утверждает, что NVIDIA обратилась к партнерам с просьбой приостановить производство видеокарт RTX 3090 Ti на недавно анонсированном флагманском графическом процессоре GA102 с полностью функционирующими ядрами CUDA. Модель изначально планировалось выпустить 27 января. Также на эту неделю было введено эмбарго, которое теперь отменено.

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Следует отметить, что NVIDIA никогда не называла дату запуска 3090 Ti, а лишь упомянула, что подробности о новинки станут известны позже в этом месяце. С технической точки зрения Nvidia может сделать официальное объявление с более подробной информацией в феврале. Эта информация отсутствовала во время конференции компании на CES 2022.

GeForce RTX 3090 Ti должен стать новым флагманом с 10752 ядрами CUDA, 24 ГБ памяти GDDR6X со скоростью 21 Гбит/с и TDP 450 Вт с питанием через новый 16-контактный разъем питания. Эта модель находится в разработке уже довольно давно, но только в начале января появились свидетельства грандиозных планов NVIDIA в отношении премиального сегмента линейки RTX 30.

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По сообщению источников портала Videocardz, в настоящее время наблюдаются проблемы как с BIOS, так и аппаратного плана. Подробности на данный момент неизвестны, поэтому неясно, потребуется ли партнерам компании переделывать уже изготовленные платы или им нужно дождаться решения от NVIDIA.