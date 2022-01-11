Новинка получит две версии в конфигурациях с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ по цене от 1560 долларов

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Honor приоткрыла занавесу тайны со своего первого складного смартфона Magic V. С ним Honor войдет в число компаний, имеющих в своей линейке складные устройства, включая Samsung, Xiaomi и бывшую материнскую компанию Huawei.

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Как и Samsung Galaxy Z Fold 3, складной телефон Honor оснащен внешним экраном и большим внутренним экраном. Внешний 6,45-дюймовый дисплей имеет изогнутую OLED-панель с разрешением 2560x1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Внутренний дисплей имеет диагональ 7,9 дюйма, разрешение 2272x1984 пикселей и частоту обновления 90 Гц. Оба дисплея имеют 100%-ое покрытие цветового спектра DCI-P3 и 10-битную глубину цвета с отображением 1,07 миллиарда цветов.

За работу Honor Magic V будет отвечать недавно анонсированный флагманский чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 с новым графическим процессором Adreno, который обещает обеспечить 30-процентное повышение производительности по сравнению с предшественником. В дополнение к мощному чипсету смартфон имеет 12 ГБ ОЗУ и накопитель объемом 256 ГБ или 512 ГБ, чего должно хватить даже для требовательных пользователей.

Задний блок камер включает 50-мегапиксельный основной объектив, 50-мегапиксельный сверхширокоугольный датчик и 50-мегапиксельный датчик с расширенным спектром. Кроме того, на внутреннем и внешнем экранах есть 42-мегапиксельная фронтальная селфи-камера.

Благодаря двойной конструкции аккумулятора и емкости 4750 мАч складной телефон Honor может работать целый день. Технология Honor SuperCharge мощностью 66 Вт позволяет устройству заряжать до 50 процентов всего за 15 минут. Для полной зарядки требуется около 40 - 50 минут.

Кроме того, Magic V станет первым смартфоном компании, который получит оболочку Honor Magic UI 6.0 на базе Android 12 и предоставит пользователям такие функции, как AI Engine и Magic Live. Также смартфон получит поддержку многооконного режима, позволяя пользователям разделить экран на несколько окон для одновременного использования различных приложений.

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Honor Magic V будет доступен в черном, серебристом и оранжевом цветах в Китае по цене 9 999 иен (1568 долларов) за версию с 256 ГБ памяти и 10 999 иен (1725 долларов) за версию с 512 ГБ памяти.