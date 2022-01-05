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CES 2022: AMD Ryzen 6000 заметно превосходят Ryzen 5000 и iGPU текущего поколения
Компания AMD опубликовала слайды сравнения новой серии процессоров с предшественниками
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 Вчера в сеть попало несколько слайдов AMD с мероприятия CES 2022, в том числе касающиеся новой серии Ryzen 6000. После чего AMD опубликовала полную информацию, в которой показала ранние тесты, сравнивающие Ryzen 7 6800U с его графическим процессором Radeon 680M с современными чипами. Как показано на изображениях ниже, AMD подчеркнула повышение производительности, которое предлагает Ryzen 7 6800U в сравнении с Ryzen 7 5800U, Core i7-1165G7 и GeForce MX450.

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 iGPU Radeon 680M в Ryzen 7 6800U работает на частоте 2,2 ГГц аналогично процессорам Ryzen 7 6800H и Ryzen 7 6800HS. Модели Ryzen 9 имеют iGPU Radeon 680M с повышенной на 200 МГц тактовой частотой. В свою очередь процессоры Ryzen 5 оснащаются графическим процессором Radeon 660M, содержащем половину ядер, которые предлагает Radeon 680M. Тем не менее Radeon 660M должен превзойти iGPU Radeon RX Vega 8 в серии процессоров Ryzen 5000.

 Согласно AMD, Radeon 680M в среднем обеспечивает в два раза большую игровую производительность, чем Radeon RX Vega 8, а также превосходит Iris Xe Graphics G7 и GeForce MX450 в нескольких популярных играх, включая Doom Eternal и The Witcher 3. Однако для окончательных выводов необходимы независимые тесты в большем количестве игр.

 Стоит отметить, что AMD не указала конкретных значений FPS в большинстве своих диаграмм. Несмотря на успехи, необходимо сказать, что iGPU далеки от того, чтобы играть в такие игры, как Far Cry 6, с разрешением 1080p и высокими настройками графики, даже с включенной функцией FSR.

 На других диаграммах также показаны улучшения производительности ЦП между ядрами Zen 3 и Zen 3+. Разница между поколениями более скромная: AMD подчеркивает, что в Cinebench R23 nT и PCMark 10 Extended результаты были в 1,3 раза выше. К сожалению, по заявлениям AMD Ryzen 7 6800U превзойдет Ryzen 7 5800U только на 10% в тесте Cinebench R23 1T. С другой стороны, серия Ryzen 6000 должна потреблять значительно меньше энергии, превосходя по этому параметру серию Ryzen 5000. Ожидается, что производители ноутбуков начнут поставки своих устройств с процессорами Ryzen 6000 в течение первого квартала 2022 года.

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#amd #radeon #ryzen 5000 #ces 2022 #ryzen 6000 #rx vega #ryzen 7 5800u #ryzen 7 6800u
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