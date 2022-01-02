Такую информацию сообщает ресурс WCCftech

Ожидается, что AMD будет широко представлена на выставке CES 2022. Согласно информации WCCftech, компания представит четыре своих продукта, три APU на архитектуре Zen3 + и один мобильный графический процессор на базе архитектуры RDNA2. APU включают модели Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX и Ryzen 7 6800H. Все эти чипы являются 8-ядерными и 16-поточными процессорами с TDP в диапазоне от 35 Вт до 45 Вт. Предполагается, что частота процессоров в разгоне составит 5 ГГц, 4,9 ГГц и 4,7 ГГЦ для Ryzen 9 6980HX, Ryzen 9 6900HX и Ryzen 9 6800H соответственно.

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Кроме того, APU будут основаны на 6-нм техпроцессе TSMC в отличие от процессоров на оригинальной архитектуре Zen3, использующей 7-нм техпроцесс. Опираясь только на улучшение процесса, можно ожидать небольшое увеличение производительности и незначительное улучшение энергопотребления. К сожалению, ни один из APU Zen3+ не получит 3D V-Cache. Есть информация, что AMD будет использовать 3D V-Cache только в настольных процессорах.

Также все три APU будут иметь встроенные графические процессоры на архитектуре RDNA2 серии Radeon 6000M. На данный момент нет никакой информации о количестве вычислительных блоков и тактовой частоте этих графических процессоров.

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Если говорить о новом графическом процессоре для ноутбуков, то WCCftech сообщает, что видеокарта на его основе получит название Radeon RX 6850M XT и будет использовать чип Navi 22. Кроме того, видеокарта получит 12 ГБ памяти GDDR6 с шиной шириной 196 бит и TDP 175 Вт. Все эти изменения характеристик должны повысить производительность на 15% по сравнению с другими графическими процессорами для ноутбуков на чипе Navi 22.